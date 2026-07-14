ATLAS มั่นใจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง

“แอตลาส เอ็นเนอยี ส่งสัญญาณผลงานครึ่งหลังปี 2569 เติบโตต่อเนื่อง รับอานิสงส์ความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นทุกภาคส่วน หนุนปริมาณจำหน่ายเพิ่มขึ้น ฟากซีอีโอ ระบุ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจ ตั้งเป้ารักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาด LPG ภาคยานยนต์ พร้อมขยายส่วนแบ่งตลาดภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังปี 2569 มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง จากแรงหนุนของธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มลูกค้า ส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายขยายตัวต่อเนื่องต่อเนื่อง ทั้งภาคยานยนต์ ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งธุรกิจสื่อโฆษณาภายในสถานีบริการ บนรถแท็กซี่ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต่อยอดจากสินทรัพย์เดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีอัตรากำไรในระดับสูง ปัจจุบันสร้างกำไรเกินครึ่งหนึ่งของกำไรสุทธิรวม โดยบริษัทฯ เตรียมขยายพื้นที่สื่อโฆษณาเข้าสู่สถานีบริการ PTG กว่าพันสาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ประจำ (Recurring Income) และสนับสนุนการเติบโตของอัตรากำไรในระยะยาว
ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าภาคยานยนต์ ATLAS ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ของประเทศที่ประมาณ 33.8 % และบริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยยอดติดตั้งระบบเชื้อเพลิง LPG เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 800 คันต่อเดือนในเดือนมีนาคม 2569 จากประมาณ 400 คันต่อเดือน ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา พร้อมตั้งเป้าขยายเป็น 1,000 คันต่อเดือนในช่วงที่เหลือของปี ส่วนธุรกิจ LPG ภาคครัวเรือนบริษัทฯ เร่งขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด จากเดิม 4.8% ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนถังก๊าซหมุนเวียนให้เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 700,000
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เดินหน้ากลยุทธ์ JUMP+ เพื่อยกระดับสู่ผู้นำธุรกิจ Energy Ecosystem โดยตั้งเป้ารายได้รวมในปี 2571 เติบโต 25-35% แตะระดับ 14,958.5 -16,155.2 ล้านบาท จาก 11,966.ล้านบาท ปี 2568 ผ่านการขยายเครือข่าย เพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทฯ การเพิ่มฐานลูกค้า การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึงแผนธรรมมาภิบาลและแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขัน สร้างการเติบโตของผลประกอบการอย่างยั่งยืน และเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว