หุ้นพักตัว กังวล ตอ.กลางกลับมาตึงเครียด

นักวิเคราะห์ฯ ประเมินตลาดหุ้นไทยเช้านี้พักตัว หลังความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาปะทุ หนุนราคาน้ำมันดิบขยับขึ้น ด้านปัจจัยในประเทศแนะจับตารายงานงบการเงิน TISCO หากออกมาดีกว่าคาดจะช่วยสร้าง Sentiment เชิงบวกและเกิดแรงเก็งกำไรในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ประเมิน แนวรับ 1,615 จุด และแนวต้าน 1,635 จุด
นายชาญชัย พันทาธนากิจผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย [SET.X] เช้านี้ คาดดัชนีพักตัว ถูกกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่กลับมามีความไม่แน่นอนสูงขึ้น หลังจากที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐฯ จะกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน รวมถึงจะมีการเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากความไม่แน่นอนดังกล่าว ส่งผลให้ตลาด ชะลอการลงทุนรอติดตามสถานการณ์
สำหรับปัจจัยขับเคลื่อนภายในประเทศที่สำคัญในวันนี้ น้ำหนักหลักจะอยู่ที่เปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน โดยวันนี้คือ TISCO ซึ่งหากผลการดำเนินงานที่รายงานออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ประเมินว่าจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคารตัวอื่น ๆ ตามไปด้วยได้
พรัอมทั้งให้กรอบแนวรับ 1,615 จุด และแนวต้าน 1,635 จุด