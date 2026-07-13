“สุภาพร พิมพงษ์” ตีแตก ก.ล.ต. / สุนันท์ ศรีจันทรา

“สุภาพร พิมพงษ์” เป็นใครมาจากไหน แม้ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผย แต่เป็นสุภาพสตรีที่มีตัวตนแน่ เพียงแต่การถือครองหุ้นบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ในสัดส่วนกว่า 7% ของทุนจดทะเบียน ตามแบบรายงาน 246-2 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นั้น ตรวจสอบโดยถี่ถ้วนแล้ว เป็นการถือหุ้น “ทิพย์” หรือไม่มีหุ้นอยู่จริง
“สุภาพร” รายงานการถือครองหุ้นเกินสัดส่วน 5% ของทุนจดทะเบียน รวมทั้งหมด 6 บริษัท โดยนอกจากหุ้น TRUE แล้ว ยังมีหุ้นธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK หุ้นธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL หุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR และหุ้นบริษัท จีเจ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ GJS ซึ่งทั้งหมดเป็นการถือหุ้น “ทิพย์” โดยไม่มีหุ้นอยู่ในความครอบครองจริงแม้แต่บริษัทเดียว
ก.ล.ต. ตามตรวจสอบแกะรอยทุกแบบรายงาน 246-2 ที่ “สุภาพร” แจ้งผ่านระบบ และภายในไม่กี่วันสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลที่ “สุภาพร” รายงาน เป็นรายการ “แหกตา” ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฐานแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่รวมความผิดนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
การรายงานแบบ 246-2 อันเป็นเท็จ “สุภาพร” คงไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อปั่นราคาหุ้น และจะเหมาว่าเป็นการกระทำของคนไร้สติคงไม่ได้ เพราะถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจในตลาดหุ้น ไม่รู้ระบบการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหุ้นตามแบบ 246-2 เป็นอย่างดี คงไม่สามารถเล็ดลอดเข้ามาในระบบของ ก.ล.ต. ได้
ปริศนาของ “สุภาพร พิมพงษ์” ถูกตีแผ่ออกมาแล้ว เพียงแต่ปริศนาต่อไปที่สาธารณชนอยากรู้คือ เธอคนนี้นึกสนุกอย่างไร จึงรายงานแบบ 246-2 อันเป็นเท็จผ่านเข้ามาในระบบของ ก.ล.ต. สร้างข่าวอึกทึกครึกโครมในตลาดหุ้น และตีแตกป้อมค่ายแบบรายงาน 246-2 ของ ก.ล.ต. จนแตกยับเยิน
ทำไมการรายงานข้อมูลการถือครองหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อันเป็นเท็จ จึงเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการกำกับ ดูแล ควบคุม และป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จของ ก.ล.ต. ได้
แม้ผู้บริหาร ก.ล.ต. ยังไม่ประกาศยอมรับในความผิดพลาดของระบบตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลแบบรายงาน 246-2 และแม้ยังไม่มีการประกาศผ่าตัดหรือยกเครื่องระบบการรายงานข้อมูลการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แต่เชื่อว่า ก.ล.ต. จะต้องทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการแบบรายงาน 246-2 โดยเร่งด่วน
เพราะปฏิบัติการของ “สุภาพร” สะท้อนให้เห็นว่า ระบบการรายงานการถือครองหรือจำหน่ายหุ้นในสัดส่วน 5% ของทุนจดทะเบียนขึ้นไป ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. นั้น มีช่องโหว่ มีความหละหลวม ขาดขั้นตอนการตรวจสอบและกลั่นกรองที่ดี จนมิจฉาชีพอาจใช้เป็นช่องทางปล่อยข้อมูลเท็จเพื่อสร้างราคาหุ้นได้
พฤติกรรมของ “สุภาพร” ในการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ และถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่าน ก.ล.ต. อาจเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรส่งเสริม แต่ในอีกแง่มุม ถ้าไม่มีกรณีการถือ 6 หุ้น “ทิพย์” ก็ยังไม่มีใครรู้ว่า แบบรายงาน 246-2 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการตัดสินใจของนักลงทุน เป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อราคาหุ้น เต็มไปด้วยรูรั่ว และใครก็สามารถเข้ามาเล่นสนุกอะไรก็ได้
เช่นเดียวกับ “สุภาพร พิมพงษ์” ที่เล่นสนุกกับ ก.ล.ต. เพียงแต่ผู้บริหาร ก.ล.ต. ไม่สนุกด้วยเท่านั้น เพราะงานนี้ทำให้ต้องอับอายขายขี้หน้า