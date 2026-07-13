ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.36-รอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อCPIสหรัฐฯ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(13ก.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 33.36 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันทำการก่อนหน้าที่ 33.32 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงเช้าสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียและเงินเยน ประกอบกับมีปัจจัยกดดันเพิ่มเติมจากการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก อย่างไรก็ดี กรอบการอ่อนค่าของเงินบาทเริ่มจำกัดลงในช่วงบ่าย เนื่องจากตลาดปรับตัวรับข่าวความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางไปมากแล้ว ทำให้แรงหนุนเงินดอลลาร์ฯ เริ่มชะลอลงในช่วงระหว่างรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ที่จะรายงานในวันพรุ่งนี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 148 ล้านบาท และ 5,375 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.30-33.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางค่าเงินเยนและท่าทีของทางการญี่ปุ่น รวมถึงตัวเลขการส่งออกเดือนมิ.ย. ของจีน และดัชนี CPI เดือนมิ.ย. ของสหรัฐฯ