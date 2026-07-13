ทีทีบีปั้น'โค้ชปลดหนี้'ช่วยลูกค้า-ตั้งเป้ารวม1,000เคสภายในปีนี้

ทีทีบี ยกระดับการช่วยเหลือลูกหนี้มนุษย์เงินเดือนครบวงจร เดินหน้าโมเดลแก้หนี้ที่ตอบโจทย์ปัญหาทางการเงินอย่างตรงจุด พร้อมพัฒนา'โค้ชปลดหนี้'เพื่อเสริมความรู้และสร้างวินัยทางการเงินให้ลูกหนี้ก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการผลักดันแนวคิด Risk-based Pricing ให้รางวัลคนผ่อนดี เครดิตดี จูงใจลูกค้าที่มีวินัยทางการเงิน พร้อมผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรธุรกิจร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นระบบ ตอกย้ำพันธกิจของทีทีบีในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย
นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทยธนชาต(จำกัด) (มหาชน)(ทีทีบี)กล่าวว่า ทีทีบีเชื่อว่าการแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนต้องทำมากกว่าการปรับลดภาระหนี้ แต่ต้องช่วยให้ลูกหนี้กลับมามีวินัยทางการเงินและสามารถบริหารจัดการการเงินได้ด้วยตนเองในระยะยาว ภายใต้พันธกิจการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ทีทีบีจึงเดินหน้าพัฒนาโซลูชันช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือน ผ่านโมเดลการแก้หนี้ที่ผสานการปรับโครงสร้างหนี้เข้ากับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้กับลูกหนี้อย่างแท้จริง
โค้ชปลดหนี้ : อาสาพาคนหลุดพ้นปัญหาหนี้
โดยโครงการ “โค้ชปลดหนี้” นำร่องทดลองกับพนักงานทีทีบี โดยเริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพทางการเงินผ่าน ttb financial health check เพื่อประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงินของแต่ละบุคคล และออกแบบแนวทางช่วยเหลือให้สอดคล้องกับระดับปัญหาหนี้ของแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มสีเขียว - มีสถานะทางการเงินแข็งแรง กลุ่มสีเหลือง - เริ่มมีสัญญาณความเสี่ยง กลุ่มสีส้ม - กำลังเผชิญภาระหนี้และสภาพคล่องติดลบ ไปจนถึงกลุ่มสีแดง - อยู่ในภาวะวิกฤตทางการเงินและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงจุดและสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันทีทีบีได้ขยายผลไปยังกลุ่มองค์กรพันธมิตร และมีพนักงานเงินเดือนตรวจสุขภาพทางการเงินรวมกว่า 144,000 คน โดยพบว่าสุขภาพการเงินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นกลุ่มสีเขียว 53% มีกลุ่มสีแดงที่อาการโคม่าเพียง 3% ขณะที่กลุ่มสีเหลืองมีไข้อยู่ที่ 31% และกลุ่มสีส้มที่อาการหนัก 13%
"การแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีผู้ให้คำปรึกษา ธนาคารจึงได้สร้าง “โค้ชปลดหนี้” ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากพนักงานทีทีบีที่มีความรู้ด้านการเงินและมีสุขภาพทางการเงินอยู่ในระดับดี (กลุ่มสีเขียว) โดยทุกคนต้องผ่านการคัดเลือก การสอบวัดความรู้ และการอบรมหลักสูตรเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้คำปรึกษาอย่างมีมาตรฐาน ปัจจุบันมีโค้ชปลดหนี้กว่า 110 คน ให้คำปรึกษาพนักงานแล้วมากกว่า 560 เคส ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น และผลสำรวจพบว่า 56% สามารถกลับมามีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวกได้อีกครั้งภายใน 1 ปีหลังจากได้รับคำปรึกษาจากโค้ช โดยตั้งเป้าขยายความช่วยเหลือรวม 1,000 เคสภายในปีนี้ พร้อมวางแผนต่อยอดโมเดลโค้ชปลดหนี้สู่เครือข่ายองค์กรพันธมิตร เพื่อร่วมกันยกระดับสุขภาพทางการเงินของพนักงานในวงกว้าง"
พร้อมกันนั้น ทีทีบีมุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีวินัยทางการเงิน โดยต้นปี 2569 ทีทีบีได้ฉีกกฎสู่มาตรฐานใหม่ใช้ Risk-based Pricing เป็นกลไกในการพิจารณาดอกเบี้ยสินเชื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและคะแนนเครดิต จากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสมตามวินัยทางการเงิน ผ่านสินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก ปัจจุบัน อนุมัติสินเชื่อด้วยวงเงินกว่า 4,100 ล้านบาท แบ่งเบาภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้ากว่า 650 ล้านบาท ที่สำคัญช่วยให้ลูกค้าได้รับดอกเบี้ยถูกลงเฉลี่ยถึง 5% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร ผลการพิจารณาสินเชื่อ ความสามารถในการชำระหนี้ และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด นอกจากนี้ ธนาคารเตรียมขยายผลไปยังสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ในเดือนสิงหาคม 2569 และบัตรกดเงินสดทีทีบีแฟลช ในช่วงปลายปี
นายฐากรกล่าวอีกว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทีทีบีได้ให้การช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากโซลูชันรวบหนี้ที่ช่วยให้ดอกเบี้ยถูกลง ค่างวดเบาลง ผ่านสินเชื่อรวบหนี้สำหรับคนมีบ้าน คนมีรถ รวมถึงคนไม่มีหลักประกัน จำนวนกว่า 77,700 บัญชี วงเงินสินเชื่อกว่า 21,500 ล้านบาท ช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้ากว่า 3,100 ล้านบาท และขยายการช่วยเหลือแก่มนุษย์เงินเดือนด้วยสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ที่มอบสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานที่รับบัญชีเงินเดือนทีทีบี โดยมีองค์กรที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) 1,700 บริษัท วงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ทีทีบีสนับสนุนลูกค้าที่มีพฤติกรรมดี ชำระหนี้ตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ ผ่านโครงการผ่อนดีมีรางวัลด้วยข้อเสนอและสิทธิพิเศษ อาทิ ข้อเสนอรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยต่ำกว่า หรือส่วนลดดอกเบี้ย ด้วยวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาท ช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้าไปแล้วกว่า 305 ล้านบาท