หุ้นปิดบวก 6.35 จุด รับแรงซื้อแบงก์-พลังงาน DELTA พลิกฟื้นช่วยหนุน จับตางบ บจ.-เงินเฟ้อสหรัฐ

SET ปิดที่ 1,627.90 จุด เพิ่มขึ้น 6.35 จุด (+0.39%) มูลค่าซื้อขาย 73,692.88 ล้านบาทนักวิเคราะห์ฯ เผยหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นมาบวกได้ แม้มีแรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและแรงขายหุ้นเทคฯ แต่ได้แรงหนุนกลุ่ม Value Play และกลุ่มแบงก์ช่วยพยุง ขณะที่ DELTA พลิกฟื้นช่วงบ่ายรับอานิสงส์ยอดขาย TSMC โต แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งในกรอบ จับตา งบ บจ.-เงินเฟ้อสหรัฐฯ ให้แนวรับ 1,610 จุด และแนวต้าน 1,645 จุด
การซื้อขายวันนี้ดัชนีฟื้นตัวมาได้ดีในช่วงบ่าย โดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,613.60 จุด และทำจุดสูงสุดที่ 1,630.66 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 305 หลักทรัพย์ ลดลง 169 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 187 หลักทรัพย์
นายวทัญจิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พายกล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นมาบวกได้ แม้มีปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้ง นอกจากนี้ ตลาดต่างประเทศยังเผชิญแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ส่งผลให้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ต้องสั่งเบรกซื้อขายชั่วคราวหลังดัชนีร่วงลงแรง
อย่างไรก็ตาม ตลาดบ้านเรามีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคโนโลยีโดยตรงไม่มาก ประกอบกับ เกิด Sector Rotation มายังหุ้นกลุ่ม Value Play โดยวันนี้หุ้นกลุ่มแบงก์ขึ้นมาได้ดี ขณะที่กลุ่มพลังงานขึ้นตามราคาน้ำมัน รวมถึงหุ้น DELTA ที่ลงไปในช่วงเช้าฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงบ่าย หลัง ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ฯ (TSMC) รายงานยอดขายในไตรมาส 2/69 โตราว 37% YoY
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งในกรอบ สัปดาห์นี้ติดตามบริษัทจดทะเบียนทยอยประกาศผลประกอบการเริ่มจากกลุ่มแบงก์ รวมทั้งตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เนื่องจากราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวขึ้น อาจสร้างแรงกดดันต่อแนวโน้มดอกเบี้ยของสหรัฐ
โดยให้กรอบแนวรับ 1,610 จุด และแนวต้าน 1,645 จุด