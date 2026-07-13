Lawson ญี่ปุ่นนำร่องรับจ่ายเงินด้วย JPYC stablecoin ครั้งแรกในร้านสะดวกซื้อต้น ส.ค. นี้

Lawson เครือข่ายร้านสะดวกซื้ออันดับสามของญี่ปุ่นจับมือ KDDI และ HashPort ทดสอบรับชำระเงินด้วย JPYC stablecoin สกุลเงินเยนในสาขาโตเกียวช่วงต้นเดือนสิงหาคม ถือเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเชื่อม stablecoin เข้ากับระบบ POS ณ จุดขายจริง ขณะที่ยอดเงินหมุนเวียน JPYC บนบล็อกเชนเพิ่งแตะ 2,000 ล้านเยนเมื่อสัปดาห์ก่อน
นิกเคอิรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า Lawson เตรียมเปิดทดสอบรับชำระเงินด้วย JPYC ที่สาขา Takanawa Gateway City ในโตเกียวตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม โดยเป็นการพิสูจน์แนวคิด (proof-of-concept) ร่วมกับ KDDI ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่น และ HashPort บริษัท crypto wallet ที่พัฒนาระบบรองรับธุรกรรม JPYC โดยเฉพาะ
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ JPYC เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2568 ในฐานะ stablecoin สกุลเยนตัวแรกที่ผ่านการขึ้นทะเบียนภายใต้กฎหมายบริการการชำระเงิน (Payment Services Act) ของญี่ปุ่น ซึ่งบังคับให้ผู้ออก stablecoin ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ปี 2566 JPYC Inc. ผู้ออกเหรียญสำรองเงินหนุนหลัง 100% ในรูปเงินฝากเยนและพันธบัตรรัฐบาล รองรับการทำงานบน Avalanche, Ethereum, Polygon และ Kaia ปัจจุบันยอดหมุนเวียน JPYC บนบล็อกเชนพึ่งทะลุ 2,000 ล้านเยนหรือราว 12.36 ล้านดอลลาร์
ในสัปดาห์เดียวกัน JPYC ยังประกาศเข้าร่วมศึกษาร่วมกับ Metaplanet และ Progmat เพื่อพัฒนาสินเชื่อดิจิทัลที่อาศัยบิทคอยน์ stablecoin และ security token เป็นพื้นฐาน สะท้อนให้เห็นว่า JPYC ไม่ได้วางตัวเพียงแค่เครื่องมือชำระเงิน แต่กำลังมุ่งสู่บทบาทที่กว้างขึ้นในระบบนิเวศการเงินดิจิทัลของญี่ปุ่น
ทั้งนี้ Lawson เป็นเครือข่ายร้านสะดวกซื้ออันดับสามของญี่ปุ่น รองจาก Seven-Eleven และ FamilyMart โดยมีสาขา 14,697 แห่งทั่วประเทศ และรายงานยอดขายสุทธิกว่า 3.02 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 18,680 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2569 จุดที่ทำให้การทดสอบครั้งนี้แตกต่างจากโครงการ stablecoin อื่นๆ ในญี่ปุ่นก็คือการเชื่อมต่อกับระบบ POS ณ จุดขายจริง ซึ่งรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าเป็น "ครั้งแรกของญี่ปุ่น" สำหรับ stablecoin ที่ทำงานควบกับเครื่องแคชเชียร์ตรงๆ แทนที่จะเป็นแค่ QR code ชำระเงินทั่วไป
อย่างไรก็ดีโครงการ Lawson-JPYC เป็นสัญญาณที่ไทยและอาเซียนควรจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะ Seven-Eleven, FamilyMart และ Lawson ล้วนมีเครือข่ายสาขาขนาดใหญ่ในไทย หากโมเดลการชำระเงินด้วย stablecoin ผ่านการพิสูจน์ในญี่ปุ่นได้สำเร็จ เส้นทางขยายผลสู่ภูมิภาคก็อยู่ไม่ไกล ในบริบทที่ ธปท. กำลังพิจารณากรอบกำกับ stablecoin และ ก.ล.ต. เพิ่งเปิดตรวจสอบธุรกรรม USDT ปริมาณสูง การที่ญี่ปุ่นสร้างบรรทัดฐานผ่านใบอนุญาตและการสำรอง 100% อาจเป็นโมเดลอ้างอิงที่ไทยนำมาปรับใช้ได้ในอนาคตไม่ไกลนัก