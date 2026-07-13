คลัง”ผุดอาคารแห่งใหม่กรมสรรพากร  เลือกใช้ DAD โมเดลมาตรฐานอาคารเขียว

กระทรวงการคลังถือฤกษ์ดี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร ซอยสุขุมวิท 11 มุ่งยกระดับสวัสดิการบุคลากร เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ลดภาระค่าเช่าระยะยาวของภาครัฐ ด้าน DAD โชว์ความเชี่ยวชาญ รับหน้าที่เดินหน้าพัฒนาโครงการ ชูมาตรฐานอาคารเขียว TREES ระดับ GOLD และอารยสถาปัตย์ คาด 2 ปีกว่า แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลัง คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development (DAD) และนายธีธัช สุขสะอาด กรรมการผู้จัดการ DAD เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ ประธานพระครูพราหมณ์ เป็นผู้ทำพิธี ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซอยสุขุมวิท 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มดำเนินงานก่อสร้างอาคารอย่างเป็นทางการ
เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและบุคคลากร-ลดภาระค่าเช่าให้รัฐ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร สนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดินราชพัสดุให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่ายค่าเช่า และยังเพิ่มความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน โดยได้รวมสำนักงานสรรพากรถึง 4 แห่ง มาไว้ในที่เดียว ได้แก่ สำนักงานสรรพากรภาค 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา และในอาคารใหม่นี้ยังได้แบ่งส่วนเป็นที่พักอาศัย ได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย มีพื้นที่สีเขียวจัดเป็นสวน เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยรอบ
“นอกจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว โครงการนี้ยังเกิดขึ้นเพราะ กรมสรรพากรต้องการสร้างสำนักงานและที่พักเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่เช่าอยู่มากว่า 30 ปี ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม อีกทั้งยังได้ลดภาระรายจ่ายค่าเช่าซึ่งใช้งบประมาณราว39 ล้านบาทต่อปี จึงเป็นที่มาของการหารือกับ DAD ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง การพัฒนาและบริหารอาคาร ให้ไปดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาโครงการ และยังได้เพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่ราชราชพัสดุที่มีอยู่แล้วให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกด้วย”
อาคารเขียวระดับอินเตอร์-อารยสถาปัตย์
นายธีธัช สุขสะอาด กรรมการผู้จัดการ DAD กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นอาคารสูง 17 ชั้น บนพื้นที่เกือบ 2 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 22,082 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สำนักงาน ห้องพักอาศัยสวัสดิการจำนวน 54 ห้อง พื้นที่ส่วนกลาง ห้องประชุม พร้อมที่จอดรถ 178 คัน ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี 6 เดือน มูลค่าการลงทุนโครงการรวม 992 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งค่าก่อสร้างและตกแต่ง
ตัวอาคารออกแบบภายใต้แนวคิด "อาคารเขียวรักษ์โลก" ผ่านเกณฑ์ประเมินสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) ระดับ GOLD ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ และกระจกประหยัดพลังงาน Low-E พร้อมพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะรอบอาคาร และสวนลอยฟ้า รวมกว่า 700 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังเน้นโครงสร้างและการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม
สัญญาเข้ม 2 ปีแรก เคลมฟรี
เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และส่งมอบ กรมสรรพากรจะผ่อนชำระเงินให้กับ DAD เป็นเวลา 15 ปี โดยวางโมเดลการบริหารจัดการหลังส่งมอบอาคารได้วางเงื่อนไขสัญญาอย่างรัดกุม ช่วง 2 ปีแรก ผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงทั้งหมด และปีที่ 3 กรมสรรพากรจะเข้ามาดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริหารโครงการฯ ทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเช่า ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะนี้ถือเป็นการบริหารงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด และสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป