KTCจับมือKTO-การบินไทยอัดแคมเปญหนุนไทยเที่ยวเกาหลี-ดันยอด4.1แสนคนในปีนี้

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(เคทีซี)ร่วมกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (Korea Tourism Organization : KTO) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีในตลาดไทยช่วงครึ่งปีหลัง ผ่านแคมเปญและสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมการเดินทาง ความงาม สุขภาพ ช้อปปิ้ง และร้านอาหาร เพื่อตอบรับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์เฉพาะตัวมากขึ้น โดยข้อมูลจาก KTO ระบุว่า ในปี 2568 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเยือนเกาหลีใต้จำนวน 333,930 คน ขณะที่ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนความต้องการเดินทางไปเกาหลีที่ยังเติบโตต่อเนื่อง โดย KTO ตั้งเป้าต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 410,000 คน ในปี 2569
นางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคทีซี กล่าวว่า แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ซึ่งพบว่า ประเทศเกาหลีใต้ยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 – วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มียอดใช้จ่ายเติบโต 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่จำนวนสมาชิกที่ใช้จ่ายในประเทศเกาหลีเพิ่มขึ้น 45% สะท้อนว่าความนิยมต่อเกาหลีไม่ได้อยู่เพียงในมุมการเดินทาง แต่ยังต่อยอดไปสู่การใช้จ่ายด้านไลฟ์สไตล์ ความงาม อาหาร และประสบการณ์ระหว่างทริปอย่างชัดเจน
"เกาหลีเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีความผูกพันกับผู้บริโภคชาวไทยในหลายมิติ ไม่ใช่เพียงการเดินทาง แต่รวมถึงวัฒนธรรม ความงาม อาหาร ไลฟ์สไตล์ และแรงบันดาลใจจาก K-Culture ข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีสะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกไม่ได้เดินทางไปเกาหลีเพื่อท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่มีการใช้จ่ายที่ครอบคลุมประสบการณ์ตลอดทริป ตั้งแต่การเดินทาง ความงาม สุขภาพ ช้อปปิ้ง ไปจนถึงร้านอาหาร ดังนี้ ความร่วมมือระหว่าง KTO, เคทีซี และการบินไทยในครั้งนี้ จึงเป็นการเชื่อมต่อความต้องการของนักเดินทางไทยกับสิทธิประโยชน์ที่ใช้ได้จริงตลอดเส้นทาง ตั้งแต่การจองบัตรโดยสารไปจนถึงการใช้จ่ายในประเทศเกาหลี เพื่อทำให้ประสบการณ์เกาหลีเข้าถึงได้ง่ายขึ้น คุ้มค่าขึ้น และตอบโจทย์นักเดินทางไทยได้ครบวงจรมากขึ้น"
นายปาร์ค ซึงฮยอก ประธานองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของเกาหลีในภูมิภาคอาเซียน และนักท่องเที่ยวไทยมีความสนใจต่อเกาหลีในมิติที่หลากหลายมากขึ้น ทั้ง K-Culture, K-Beauty, อาหาร ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างเคทีซีและการบินไทย จึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้การเดินทางสู่เกาหลีเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวไทยได้สัมผัสเกาหลีในมุมที่ลึกและหลากหลายกว่าเดิม โดยในปีนี้ KTO จะเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีผ่านแนวคิด Themed Travel ทั้ง Beauty & Wellness, Running & Marathon Tourism, Pet-friendly Travel, K-Culture และการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อรองรับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยที่ต้องการประสบการณ์เฉพาะตัวและมีความหมายมากขึ้น
ทั้งนี้ เชื่อว่าความร่วมมือระหว่าง KTO,เคทีซี และการบินไทยในครั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 410,000 คน ในปีนี้
นายธรรมนูญ กู้ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายขายตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง KTO และเคทีซีในการส่งเสริมการเดินทางระหว่างไทยและเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางสำคัญที่ได้รับความนิยมจากผู้โดยสารชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป กลุ่มครอบครัว และกลุ่มนักเดินทางที่สนใจ K-Culture, K-Beauty, อาหาร และประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
"ในช่วงครึ่งปีหลัง การบินไทยได้ร่วมกับเคทีซีมอบสิทธิประโยชน์สำหรับเส้นทางเกาหลี เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้โดยสารที่วางแผนเดินทางไปเกาหลีใต้ และช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีรับส่วนลด 2,000 บาทต่อที่นั่ง เมื่อสำรองบัตรโดยสารการบินไทยแบบไป–กลับในเส้นทางเกาหลีใต้ที่กำหนด ผ่านเว็บไซต์ https://ktc.promo/TG-1000-TH กรอกโค้ด KTCKTO และชำระด้วยบัตรเครดิตเคทีซี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2569 – วันที่ 10 ธันวาคม 2569 นอกจากนี้ เคทีซียังมอบสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมไลฟ์สไตล์การเดินทางในเกาหลี ทั้งด้าน Beauty & Wellness ที่ร้านค้าในหมวดสุขภาพและความงาม และแพลตฟอร์มจองบริการความงามในเกาหลี เป็นต้น"