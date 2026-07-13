แฮกเกอร์บุกบัญชี SpaceX - Starlink บน X ปั่นเหรียญมีมคอยน์ SCATMAN โกยเงิน 4.4 ล้านบาท

แฮกเกอร์เจาะบัญชี X ของ SpaceX และ Starlink เพื่อโปรโมทมีมคอยน์ชื่อ SCATMAN ก่อนทำ rug pull ดูดเงินจากนักลงทุนไปราว 125,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 4.4 ล้านบาท Lookonchain ระบุพอร์ตกระเป๋าเงินสองใบที่เชื่อมโยงกับผู้ก่อเหตุ รูปแบบดังกล่าวซ้ำรอยคดีก่อนหน้าที่ฉวยใช้ชื่อเสียงของบัญชีดังเพื่อดึงดูดเหยื่อก่อนขายเหรียญทิ้งในพริบตา
Lookonchain แพลตฟอร์มติดตาม on-chain รายงานว่าผู้ก่อเหตุได้เข้าควบคุมบัญชี SpaceXAI และ Starlink บนแพลตฟอร์ม X เพื่อเผยแพร่เนื้อหาโปรโมทมีมคอยน์ SCATMAN ภาพหน้าจอที่แพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นทั้งสองบัญชีรีโพสต์เนื้อหาจากบัญชี SCATMAN แม้ว่าเมื่อตรวจสอบในภายหลัง โพสต์เหล่านั้นได้ถูกลบออกแล้ว
กลไกของการฉ้อโกงครั้งนี้รัดกุมและรวดเร็ว ผู้ก่อเหตุสร้าง SCATMAN ขึ้นมา 10 ล้านล้านเหรียญ แล้วทุ่มขายทั้งหมดในคราวเดียวได้ 59 ETH มูลค่าราว 108,000 ดอลลาร์ กระเป๋าเงินที่สองซึ่ง Lookonchain ระบุว่าเชื่อมโยงกับผู้ก่อเหตุรายเดียวกัน ขาย SCATMAN เพิ่มอีก 59.28 ล้านเหรียญได้ 14.7 ETH หรือประมาณ 27,000 ดอลลาร์ รวมกำไรทั้งสองกระเป๋าอยู่ที่ใกล้เคียง 125,000 ดอลลาร์
กลยุทธ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรก แต่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบที่กำลังซ้ำตัวเองในอุตสาหกรรมคริปโต ก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 แฮกเกอร์เจาะบัญชี X ของ Pump.fun แล้วโปรโมท PUMP token ปลอม กระเป๋าเดียวทำเงินได้กว่า 135,000 ดอลลาร์ภายในหนึ่งนาที ในปีเดียวกัน บัญชีของมหาธีร์ โมฮัมหมัด (Mahathir Mohamad) อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ตกเป็นเครื่องมือเพื่อโปรโมทโทเคนปลอม สูญเงิน 1.7 ล้านดอลลาร์ ขณะที่บัญชีของผู้นำทหารเมียนมาและผู้ร่วมก่อตั้ง World Liberty Financial อย่าง แซ็ก วิตคอฟฟ์ (Zach Witkoff) ก็ตกเป็นเหยื่อในลักษณะเดียวกัน
ขณะที่โครงสร้างของทุกคดีแทบจะเหมือนกันทุกตัวอักษร นั่นคือ เจาะบัญชีที่คนเชื่อถือ ปล่อยเหรียญให้เร็วที่สุด ขายเหรียญทั้งหมดก่อนที่เจ้าของบัญชีจะกู้การควบคุมคืนได้ ผลที่ตามมาคือผู้ที่กระโดดซื้อเร็วที่สุดเพราะไว้ใจชื่อแบรนด์กลับขาดทุนหนักที่สุด
สำหรับผู้ใช้คริปโตในไทยและอาเซียน คดี SCATMAN เป็นบทเรียนที่ควรจดจำสามข้อ สำคัญคือ
ข้อแรก บัญชีที่มีเครื่องหมายยืนยันตัวตนและผู้ติดตามหลายล้านคน ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยจากการถูกแฮก
ข้อสองเหรียญที่โปรโมทด้วยชื่อแบรนด์ดังในช่วงเวลาสั้นมากมักเป็นสัญญาณเตือนขั้นแรกถึงความเสี่ยงและอันตราย
และข้อสามราคาที่ดีดขึ้นเร็วผิดปกติหลังโพสต์จากบัญชีดังคือจังหวะที่ผู้ก่อเหตุรอขาย ไม่ใช่จังหวะที่นักลงทุนควรซื้อ การตรวจสอบบัญชีอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางอื่นก่อนตัดสินใจซื้อเหรียญใหม่ใดๆ จึงเป็นขั้นตอนที่ข้ามไม่ได้