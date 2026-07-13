EFORL คว้าตัวแทน GE HealthCare หนุนรายได้ประจำ-ขยายฐานลูกค้า

“อี ฟอร์ แอล เอม ” เดินหน้าขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ หลังได้รับการแต่งตั้งจาก GE HealthCare ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ Carevance Patient Monitors พร้อมระบบ Complete Healthcare Solution อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ฟากผู้บริหารเผยนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตผลิตภัณฑ์ หนุนรายได้ประจำ รุกขยายฐานลูกค้า และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดเครื่องมือแพทย์ของประเทศ
นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) เปิดเผยว่า GE HealthCare ได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ ด้วยการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล่าสุด "Carevance Patient Monitors" ซึ่งเป็นเครื่องติดตามสัญญาณชีพและสภาวะผู้ป่วยอัจฉริยะ พร้อมระบบ Complete Healthcare Solution
โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก GE HealthCare ผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลก แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรม Nikko กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา
โดย Carevance Patient Monitors รองรับการใช้งานในหลายหน่วยงานของโรงพยาบาล ตั้งแต่ห้องฉุกเฉิน (ER) หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ไปจนถึงห้องผ่าตัด (OR) โดยจุดเด่นสำคัญคือเทคโนโลยีCardiac Output Insight (COI) ที่สามารถประเมินปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดต่อนาทีได้แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองเพิ่มเติม ช่วยลดต้นทุนการใช้งานของโรงพยาบาล พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยอาการวิกฤต
การได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ GE HealthCare จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับ EFORL รองรับความต้องการของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งยกระดับคุณภาพการรักษา ควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการต่อยอดรายได้จากธุรกิจบริการหลังการขาย งานบำรุงรักษา และการสนับสนุนด้านเทคนิค ซึ่งถือเป็นรายได้ที่มีความต่อเนื่อง และช่วยเสริมความมั่นคงให้กับผลประกอบการในระยะยาว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EFORL กล่าวอีกว่า ความร่วมมือกับ GE HealthCare ไม่เพียงเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ผลิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลกที่มีต่อ EFORL ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในด้านเครือข่ายลูกค้า ความพร้อมด้านบุคลากร และการให้บริการแบบครบวงจร ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันการเติบโตของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และสอดรับกับแนวโน้มการลงทุนด้านสาธารณสุขของประเทศในอนาคต
การแต่งตั้งครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อการขยายธุรกิจของ EFORL ทั้งในด้านรายได้ การเพิ่มฐานลูกค้า และการยกระดับศักยภาพการแข่งขันในตลาดเครื่องมือแพทย์ ซึ่งยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามความต้องการของภาคสาธารณสุขไทย