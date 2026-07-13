หุ้นปิดเช้าบวก 0.49 จุด รับแรงซื้อพลังงาน-แบงก์พยุงดัชนี อานิสงส์น้ำมันพุ่ง-ทุนนอกไหลเข้าดักงบ Q2

SET ปิดเช้าที่ 1,622.04 จุด เพิ่มขึ้น 0.49 จุด (+0.03%) มูลค่าซื้อขายราว 43,038. ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าดีกลับมาปิดบวกเล็กน้อยหลังจากช่วงเปิดตลาดลงไปแกว่งตัวในแดนลบ โดยแรงหนุนสำคัญจากหุ้นกลุ่มอิงราคาน้ำมันรับประโยชน์สหรัฐ-อิหร่านปะทะกันอีกครั้ง ประกอบกับ Fund Flow ไหลเข้าหุ้นกลุ่มแบงก์ต่อเนื่อง และแรงซื้อ SCC จากอานิสงส์รัฐ-เอกชนเดินหน้าลงทุน แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งในกรอบ ให้แนวต้าน 1,630 จุด แนวรับ 1,610 จุด
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีย่อตัวลงก่อนขยับขึ้นมาเคลื่อนไหวแดนบวกเล็กน้อย โดยทำจุดสูงสุด 1,626.07 จุด และจุดต่ำสุด 1,613.60 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าขึ้นมาปิดบวกเล็กน้อย หลังจากลงไปในช่วงเปิดตลาด ปัจจัยหนุนจากหุ้นในกลุ่มอิงราคาน้ำมันที่ได้รับอานิสงส์สถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีการปะทะกันอีกครั้งระหว่างสหรัฐและอิหร่าน
รวมทั้งแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์คาดว่าจะมาจากเม็ดเงินต่างชาติ (Fund Flow) ยังคงไหลเข้าต่อเนื่อง และเข้าใกล้ช่วงรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/69 ที่จะเริ่มทยอยออกมาในสัปดาห์นี้ ประกอบกับ แรงซื้อหุ้น SCC คาดว่าได้อานิสงส์จากการลงทุนโครงการต่างๆ และ พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาทผ่านการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งในกรอบ ให้แนวต้าน 1,630 จุด แนวรับ 1,610 จุด