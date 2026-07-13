'กสิกรฯ'จับมือ'แสนสิริ'จัดโมเดลอสังหาฯสีเขียวครบวงจรGreen Loan–Green Bond–สินเชื่อบ้านสีเขียว

กสิกรไทย-แสนสิริประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ "อสังหาริมทรัพย์สีเขียวครบวงจร 3 มิติ" (Green Loan – Green Bond – Green Retail Loan) ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ตั้งแต่ตลาดทุนพัฒนาโครงการ – จนถึงสินเชื่อสำหรับผู้บริโภค ตอบรับเกณฑ์มาตรฐานใหม่ Thailand Taxonomy อย่างเป็นรูปธรรมเป็นรายแรกของไทย
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)(KBANK) เปิดเผยว่า ในโลกที่เปลี่ยนกติกาใหม่ การทำเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่แค่แต้มต่อ แต่คือใบอนุญาตในการทำธุรกิจ ภาคการเงินเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ สำคัญที่ช่วยเพิ่มอัตราเร่งให้ธุรกิจเปลี่ยนผ่านได้เร็วขึ้น ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นนำพาลูกค้าและพันธมิตรเชื่อมโยงไปสู่ เงินทุน เครื่องมือ ความรู้ และโซลูชันด้านสภาพภูมิอากาศที่ครบวงจร
ทั้งนี้ การจับมือกับแสนสิริในฐานะผู้นำห่วงโซ่อุปทานอสังหาฯ จะเป็นโมเดลต้นแบบที่สะท้อนการนำเกณฑ์ Thailand Taxonomy มาใช้เป็นเครื่องมือประเมินโครงการจริง ช่วยให้องค์กรที่ปรับตัวก่อนได้เปรียบในการเข้าถึงเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่า (Green Financing) และผลักดันให้ทั้งภาคธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดจน ธุรกิจ SME ในห่วงโซ่อุปทาน ก้าวข้ามความท้าทายและเติบโตไปด้วยกันเพื่อมุ่งสู่ Net Zero อย่างยั่งยืน
นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)(SIRI) เปิดเผยว่า
การผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อน “อสังหาริมทรัพย์สีเขียวครบวงจร 3 มิติ” ระหว่างแสนสิริและธนาคารกสิกรไทย ประกอบด้วยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
Green Bond ตลาดทุนสีเขียวครั้งแรกของที่อยู่อาศัยไทย: แสนสิริเป็นผู้พัฒนาอสังหาฯ รายแรกที่ออก Green Bond โดยมีกสิกรไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินระดมทุนไปพัฒนาโครงการคาร์บอนต่ำ
Green Project Loan ยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว: กสิกรไทยอนุมัติสินเชื่อพัฒนาโครงการสีเขียวมูลค่า 4,000 ล้านบาท ให้แก่ แสนสิริ สำหรับ 3 โครงการคอนโดมิเนียมต้นแบบ ซึ่งผ่านเกณฑ์ Thailand Taxonomy ภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ที่เข้มงวด ซึ่งสามารถการันตีให้ผู้บริโภคได้ว่า คอนโดของแสนสิริช่วยประหยัดพลังงานได้จริง 25–35% พร้อมเตรียมขยายความร่วมมือกรีนไฟแนนซ์ไปยังโครงการใหม่เพิ่มอีกกว่า 2,000 ล้านบาท
Green Retail Loan อัดฉีดสิทธิประโยชน์ “สินเชื่อบ้านสีเขียว” สู่ผู้บริโภค: ส่งต่อประโยชน์ความยั่งยืนจากระดับโครงการ (สินเชื่อพัฒนาโครงการสีเขียว) สู่มือผู้บริโภคอย่างครบวงจร โดยธนาคารกสิกรไทยมอบข้อเสนอสุดพิเศษ อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดปีแรกเพียง 1.50% และโปรโมชัน ฟรีค่าจดจำนองมูลค่าสูงสุดถึง 200,000 บาท ครอบคลุมโครงการที่อยู่อาศัยสีเขียวของแสนสิริกว่า 100 โครงการทั่วประเทศ โดยสมัครและยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 69 – 30 ก.ย. 69 และจดจำนองภายใน 31 ต.ค. 69
“สำหรับแสนสิริ มาตรฐาน Thailand Taxonomyไม่ใช่เรื่องของ Compliance หรือทำแค่ “พอผ่าน” ตามเช็กลิสต์ แต่เราใช้กลยุทธ์หลักในเรื่องความยั่งยืน 3 Green Framework (Green Procurement, Green Construction, Green Architecture & Design) ร่วมกับคู่ค้าและซัพพลายเออร์กว่า 4,000 ราย เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในแง่การล็อกต้นทุนทางการเงินก่อนใคร และการตอบสนองเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ (Gen Y และ Gen Z) ที่มองหาบ้านที่ยั่งยืนและคุ้มค่า งานนี้จึงเป็น Multiplier Effect ที่ช่วยขับเคลื่อนให้พันธมิตรทุกภาคส่วนร่วมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net-Zero ไปพร้อมกันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน”