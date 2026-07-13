ก.ล.ต.เดินหน้าสอบข้อเท็จจริง "สุภาพร พิมพงษ์" คาดสรุปในไม่ช้า

ก.ล.ต. เดินหน้านำข้อมูลแบบ 246-2 กรณี "สุภาพร พิมพงษ์" ออกจากระบบแล้ว และร่วมมือกับ บก.ปอศ.เดินหน้ากระบวนการขั้นตอนการให้สิทธิในการชี้แจงที่ต้องเป็นไปตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างรัดกุม (Due Process of Law) คาดเปืดเผยในไม่ช้านี้
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. เปิดเผยว่า จากประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธารณะกรณีผู้รายงานแบบ 246-2 รายนางสาวสุภาพร พิมพงษ์ รวมทั้ง สื่อมวลชนได้ติดตามถึงสถานะความคืบหน้าการดำเนินการของ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว จึงขอให้ข้อมูลเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
ประเด็นแรก ก.ล.ต. ดำเนินการจัดการข้อมูลแบบ 246-2 ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ให้ข้อมูลเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สรุปได้ว่า ก.ล.ต. ได้นำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบแล้ว ซึ่งก่อนหน้าได้มีการขึ้นคำเตือนมาเป็นระยะ
ประเด็นที่สอง กรณี ก.ล.ต. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้รายงานข้อมูลเท็จในระบบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดทอนความสับสนของผู้ลงทุน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 นั้น ก.ล.ต. ได้เผยแพร่ข้อเท็จจริงแก่สาธารณะว่า ก.ล.ต. ได้ดำเนินการร่วมกับ บก.ปอศ. ในการยืนยันตัวตนและเชิญให้ผู้รายงานมาให้ถ้อยคำ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนการให้สิทธิในการชี้แจงที่ต้องเป็นไปตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างรัดกุม (Due Process of Law) โดย ก.ล.ต. จะเปิดเผยรายละเอียดเมื่อได้ข้อสรุปการดำเนินการในไม่ช้านี้
ก.ล.ต. ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ภายใต้การดำเนินการที่ผ่านมา ก.ล.ต. ติดตาม รับฟังข้อมูลความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ พร้อมชี้แจงการดำเนินการ เพื่อป้องกันการสับสนจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่มีการเผยแพร่ และพร้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติม เพื่อนำมาศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและป้องปรามเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลที่เป็นสารสนเทศที่ถูกต้องในตลาดทุนต่อไป