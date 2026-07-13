TPS ประเมินครึ่งปีหลังสดใส Backlog แน่น 1.9 พันล.

"เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น " ประเมินแนวโน้มผลงานครึ่งหลังปี 69 เติบโตต่อเนื่อง อานิสงส์ทยอยรับรู้รายได้จาก Backlog มูลค่า 1,933 ล้านบาท มีโอกาสคว้างานประมูลใหม่ภาครัฐ-เอกชน ฟากซีอีโอ "บุญสม กิจเกษตรสถาพร" ระบุ พร้อมเดินหน้านำ AI พัฒนา Back Office และงานด้านบริการ ควบคุมต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มั่นใจ ดันรายได้ปีนี้โต 15-20% ตามเป้า
นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจในครึ่งหลังของปี 2569 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากการทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) มูลค่า 1,933 ล้านบาท ประกอบกับ TPS มีโอกาสได้รับงานใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน จากการทยอยเปิดประมูลโครงการ ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในส่วนงาน Back Office และงานด้านบริการ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานภายในองค์กร พร้อมกับยังสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น
“บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว โดยมุ่งพัฒนาโซลูชันและบริการ ด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การจัดหา และการติดตั้งระบบ ที่ทันสมัย พร้อมบริการหลังการขายอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) พร้อมนำ AI เข้ามาพัฒนาการบริการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในหลายมิติ รวมถึงการเร่งสร้างการเติบโตของกลุ่มบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่า จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้รายได้ในปีนี้ เติบโตที่ระดับ 15-20% จากปีก่อน” นายบุญสม กล่าว