TSE ลงนามความร่วมมือ Astronergy ร่วมจัดหาแผงโซลาร์

"ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ ลงนาม กับ Astronergy ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ระดับโลก เพื่อแต่งตั้งเป็นหนึ่งในผู้จัดหาแผงโซลาร์เซลล์สำหรับโครงการ Solar Big Lot กำลังการผลิตติดตั้ง 118 เมกะวัตต์ ในกลุ่มที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2571
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Astronergy ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ระดับโลก เพื่อแต่งตั้งเป็นหนึ่งในผู้จัดหาแผงโซลาร์เซลล์สำหรับโครงการ Solar Big Lot กำลังการผลิตติดตั้ง 118 เมกะวัตต์ ในกลุ่มที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2571 ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญเพื่อสนับสนุนการดำเนินของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
สำหรับโครงการ Solar Big Lot ในกลุ่มที่สอง กลุ่มบริษัทฯ มีแผนทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์อีกจำนวน 16 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 118 เมกะวัตต์ ในช่วงต้นปี 2571 โดยปัจจุบันได้เริ่มดำเนินงานด้านวิศวกรรม และการจัดหาอุปกรณ์แล้ว เพื่อให้สามารถเดินหน้าได้ตามกรอบเวลาที่วางไว้
ขณะเดียวกันเมื่อรวมกับโครงการ Solar Big Lot ในกลุ่มแรกซึ่งมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2570 และกลุ่มที่ COD ปี 2573 จะทำให้ TSE มีกำลังการผลิตจากโครงการ Solar Big Lot รวม 229.06 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และเสริมความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดในระยะยาว
ดร.แคทลีนกล่าวอีกว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพันธมิตรที่มีศักยภาพและมาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของโครงการ และสนับสนุนการส่งมอบกำลังการผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ความร่วมมือกับ Astronergy จึงนับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของ TSE ในการเร่งขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานสะอาด รองรับแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น พร้อมวางรากฐานการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต