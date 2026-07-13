Krungthai GLOBAL MARKETเผยเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.38-โมเมนตัมการอ่อนค่ายังมีกำลังตามความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย มองกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ ที่ระดับ 33.00-33.75 บาท/ดอลลาร์ และกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 33.25-33.50 บาท/ดอลลาร์ จากระดับเปิดเช้านี้(13ก.ค.69)ที่ 33.38 บาทต่อดอลลาร์“อ่อนค่าลงเล็กน้อย"จากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ 33.31 บาทต่อดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) พลิกกลับมาทยอยอ่อนค่าลง อีกครั้ง (แกว่งตัวในกรอบ 33.25-33.40 บาทต่อดอลลาร์) หลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความร้อนแรงขึ้นต่อเนื่อง หนุนการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบ พร้อมส่งผลให้ เงินดอลลาร์ทยอยปรับตัวแข็งค่าขึ้น และกดดันให้ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลง ตามการปรับเพิ่มโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ที่ล่าสุด ผู้เล่นในตลาดให้โอกาสถึง 61% ที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยได้ 2 ครั้ง ในปีนี้
สำหรับสัปดาห์นี้รวมถึงในช่วงระยะสั้น เราประเมินว่า ควรจับตาพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง พร้อมทั้งรอลุ้น ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ อัตราเงินเฟ้อ CPI และ รายงานผลประกอบการของหุ้นธีม AI/Semiconductor
สำหรับแนวโน้มเงินบาท เรามองว่าโมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาท (USDTHB) ยังคงมีกำลังอยู่ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเงินบาทยังคงมีโอกาสอ่อนค่าลงทดสอบโซนแนวต้านสำคัญ 33.50 บาทต่อดอลลาร์ อีกครั้ง (แนวต้านถัดไป 33.75 บาทต่อดอลลาร์) แต่เงินบาทมีโอกาสพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ไม่ยาก หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายลง หรือ ผู้เล่นในตลาดปรับลดโอกาส FED ขึ้นดอกเบี้ย จากรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ ที่ออกมาชะลอตัวลง
อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทจะถูกจำกัดไว้แถวโซนแนวรับ 33.20 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีแนวรับสำคัญ 33.00 บาทต่อดอลลาร์ จนกว่า ทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะคลี่คลายลง และผู้เล่นในตลาดเริ่มกลับมาเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการคงดอกเบี้ยของ FED (ตามที่เราประเมินไว้) ถึงจะเห็นเงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นได้ต่อเนื่อง
ในเชิงเทคนิคัล หากประเมินด้วยกลยุทธ์ Trend-Following ใน Time Frame รายสัปดาห์ เงินบาท (USDTHB) ยังคงอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าลง และจะยังคงอยู่ในแนวโน้มดังกล่าว จนกว่าจะสามารถแข็งค่าทะลุโซน 32.50 บาทต่อดอลลาร์ ได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง (จับตาแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์ แถว 32.50 บาทต่อดอลลาร์) ทำให้เงินบาทอาจทยอยอ่อนค่าลงบ้าง หรืออย่างน้อยแกว่งตัว Sideways ในกรอบที่กว้าง