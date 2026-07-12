ถ้าฝรั่งซื้อไม่หยุด..สิ้นปีนี้หุ้น 1700 จุด / สุนันท์ ศรีจันทรา

นับตั้งแต่นักลงทุนต่างชาติขนเงินกลับมาไล่ซื้อหุ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ดัชนีพุ่งทะยานขึ้นต่อเนื่อง จนสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 4 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม โดยปิดที่ 1621.55 จุด และยังไม่มีสัญญาณการพักปรับฐานในระยะสั้น
ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ต่างชาติซื้อหุ้นตลอด และยังไม่มีการขายออก โดยยอดซื้อสะสมในเดือนกรกฎาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 28,480 ล้านบาท ทำให้ยอดซื้อหุ้นสะสมสุทธิรวมมีจำนวน 55,654 ล้านบาท
แรงซื้อของต่างชาติที่ไหลกลับมารอบใหม่ กระจายไปสู่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มต่าง ๆ ทำให้ปรับตัวขึ้นกันเป็นหน้ากระดาน ลดอิทธิพลของหุ้นบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ซึ่งเคยเป็นหุ้นที่ชี้นำดัชนีเป็นหลัก
การกลับมาของต่างชาติรอบนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์คาดหมายว่า อาจเป็นเพราะตลาดหุ้นไทยยังไม่แพงเกินไปนัก อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดสูงในระดับกว่า 4% และประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว โดยสำนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศทยอยปรับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ประมาณการเป้าหมายดัชนีหุ้นปี 2569 โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับตัวเลขกันมากนัก และยังคงประเมินหุ้นสิ้นปีที่ระดับ 1600–1680 จุด
ยังไม่เห็นโบรกเกอร์แห่งใดขยับปรับตัวเลขขึ้นไปทะลุ 1700 จุด
แต่หากดัชนียังเดินหน้าต่อ นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นอย่างไม่ย่อท้อ อีกไม่นานฝ่ายวิจัยโบรกเกอร์สำนักต่าง ๆ คงขยับประมาณการเป้าหมายดัชนีใหม่ และจะเริ่มเห็นตัวเลขระดับเหนือ 1700 จุดกัน
บรรยากาศการลงทุนในปี 2569 พลิกโฉมจากช่วง 3 ปีก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิง จากภาวะตลาดหุ้นที่ตกอยู่ในความผันผวนและซบเซา ต่างชาติเทขายหุ้นขนเงินกลับไปกว่า 4.85 แสนล้านบาท ดัชนีหุ้นทรุดหนัก นักลงทุนรายย่อยในประเทศขาดทุนกันอ่วม เปลี่ยนเป็นตลาดที่คึกคักสดใส นักลงทุนเริ่มทำกำไรกันได้บ้าง โดยเฉพาะนักลงทุนที่หันมาเล่นหุ้นขนาดใหญ่
สงครามตะวันออกกลางจะเป็นอย่างไร หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะเกิดภาวะฟองสบู่แตกหรือไม่ ปัญหาเงินเฟ้อจะกดดันให้ดอกเบี้ยกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นหรือไม่ นักลงทุนแทบไม่ให้น้ำหนักความสำคัญเท่าไหร่แล้ว
เพราะปัจจัยชี้นำทิศทางตลาดหุ้นที่สำคัญในปีนี้ อยู่ที่การขยับตัวของนักลงทุนต่างชาติ ถ้าต่างชาติยังซื้อไม่เลิก ดัชนีจะเดินหน้าต่อ สร้างจุดสูงสุดใหม่ไปเรื่อย ๆ จนไม่อาจคาดหมายได้ว่าขาขึ้นรอบนี้ ดัชนีจะหยุดอยู่ที่ระดับใด จะตีฝ่า 1650 จุดในม้วนเดียวหรือไม่
นักลงทุนรายย่อยในประเทศได้รับการปลดปล่อยจากหุ้นที่ติดอยู่บนยอดดอยได้บางส่วนแล้ว โดยทยอยขายหุ้นทำกำไรออกมาตลอดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จนยอดซื้อหุ้นสะสมสุทธินับจากต้นปีเหลือเพียง 8,646 ล้านบาทเท่านั้น และเชื่อว่าถ้าดัชนียังขึ้นต่อ รายย่อยก็จะทยอยขายหุ้นต่อ ซึ่งน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูก
เพราะแม้ไม่มีสัญญาณเตือนภัยในความผันผวน แต่หุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาไกล จนต้องให้ความสำคัญกับความเสี่ยงมากขึ้น
สิ้นปีนี้ ดัชนีจะไปไกลเกินฝัน ทะลุ 1700 จุดได้หรือไม่ ความหวังฝากไว้กับนักลงทุนต่างชาติ ถ้ายังบุกหนักเหมือน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ปี 2569 จะเป็นอีกปีที่ดีเยี่ยมของตลาดหุ้นไทย