สายปันผลต้องเซฟ! 12 หุ้น SETHD จ่ายยีลด์เดือดเกิน 5% ติดต่อกัน 3 ปี

ตลาดหุ้นไทยกลับมาคึกคักหลังดัชนี SET ปรับตัวขึ้นแรงและแตะระดับสูงสุดในรอบ3ปี ทำให้นักลงทุนเริ่มกลับมามองหาหุ้นพื้นฐานดีเพื่อถือยาวอีกครั้ง หุ้น SETHDซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับสายลงทุนระยะยาว วันนี้คัด12 หุ้น SETHD ปันผลเกิน 5% ต่อเนื่อง 3 ปี จะมีหุ้นตัวไหนติดโผบ้าง ไปดูกัน!
1.AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) อัตราปันผลตอบแทนล่าสุดปี 69 อยู่ที่ 6.75%,ปี 68 อยู่ที่ 6.98%,ปี 67 อยู่ที่ 8.64%,ปี 66 อยู่ที่ 5.75%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -10.47%,รอบ 1 สัปดาห์ +0.65%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 7.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.70/6.40 บาท,ค่า P/E 5.56 เท่า,มาร์เก็ตแคป 24,223.43 ล้านบาท
AP พื้นฐานแข็งแกร่ง จากจุดเด่นด้านบ้านแนวราบ Backlog สูง และฐานะการเงินแข็งแรง ทำให้กำไรมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องIAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 9.88 บาท Upside 38% นักวิเคราะห์ 15 ราย แนะนำ "ซื้อ" 13 ราย และ "ถือ" 2 ราย ไม่มีคำแนะนำขาย บริษัทยังมีจุดเด่นด้านเงินปันผล คาดให้ผลตอบแทนราว 6% ต่อปี หากกำลังซื้อและตลาดอสังหาฯ ฟื้นตัวตามคาด AP มีโอกาสเป็นหนึ่งในหุ้นอสังหาฯ ที่โดดเด่นของปี 2569.
2.KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลตอบแทนล่าสุดปี 69 อยู่ที่ 5.20%,ปี 68 อยู่ที่ 6.04%,ปี 67 อยู่ที่ 5.82%,ปี 66 อยู่ที่ 6.47%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +52.94%,รอบ 1 สัปดาห์ +0.48%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 104.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 106.00/46.25 บาท,ค่า P/E 13.15 เท่า,มาร์เก็ตแคป 93,124.09 ล้านบาท
จุดแข็งของ KKP ยังเป็นเงินปันผลที่อยู่ในระดับสูง โดยอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 4 ปีอยู่เหนือ 5% ต่อเนื่อง และปี 2569 ล่าสุดอยู่ที่ 5.20% เหมาะกับนักลงทุนที่เน้นกระแสเงินสดจากเงินปันผล ภาพรวมยังเป็นหุ้นพื้นฐานดี ปันผลเด่น แต่ราคาหุ้นปัจจุบันสะท้อนปัจจัยบวกไปมากแล้ว
3.LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลตอบแทนล่าสุดปี 69 อยู่ที่ 6.61%,ปี 68 อยู่ที่ 8.47%,ปี 67 อยู่ที่ 9.90%,ปี 66 อยู่ที่ 7.36%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 ไม่เปลี่ยนแปลง ,รอบ 1 สัปดาห์ -1.05%,ล่าสุด 1 0 ก.ค.ปิด 3.78 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.50/3.40 บาท,ค่า P/E 12.64 เท่า,มาร์เก็ตแคป 45,169.92 ล้านบาท
ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ IAA Consensus ปี 2569 อยู่ที่ 3.97 บาท (สูงสุด 4.50 บาท ต่ำสุด 3.20 บาท) เทียบกับราคาปิด 10 ก.ค. 2569 ที่ 3.78 บาท ยังมี อัพไซด์ประมาณ 5.0% ขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังให้น้ำหนัก ถือ (Hold) และมีมุมมองเชิงบวกกว่า 90% จุดเด่นของ LH คือฐานรายได้จากธุรกิจอสังหาฯ และเงินปันผลจากบริษัทร่วมที่ช่วยหนุนกระแสเงินสด ทำให้เป็นหุ้นที่เหมาะกับนักลงทุนสายรับปันผลมากกว่าสายเก็งกำไร
4.PTT บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) อัตราปันผลตอบแทนล่าสุดปี 69 อยู่ที่ 6.13%,ปี 68 อยู่ที่ 6.62%,ปี 67 อยู่ที่ 6.30%,ปี 66 อยู่ที่ 5.59%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +17.19%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.35%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 37.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 38.00/30.00 บาท,ค่า P/E 11.47 เท่า,มาร์เก็ตแคป 1,071,112.36 ล้านบาท
ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus ปี 2569 อยู่ที่ 40.22 บาท (สูงสุด 45 บาท ต่ำสุด 31 บาท) เทียบกับราคาปิด 10 ก.ค. 2569 ที่ 37.50 บาท คิดเป็นอัพไซด์ประมาณ 7.3% และนักวิเคราะห์ทั้ง 18 รายแนะนำเพียง Buy และ Hold ไม่มีคำแนะนำ Sell ระยะสั้นราคาหุ้นขึ้นมาแตะ 37.50 บาท ใกล้จุดสูงสุดรอบ 52 สัปดาห์ที่ 38 บาท สะท้อนแรงหนุนจากราคาน้ำมันและความคาดหวังผลประกอบการของธุรกิจในเครือที่ฟื้นตัว
5.PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลตอบแทนล่าสุดปี69อยู่ที่6.27%,ปี68อยู่ที่8.52%,ปี67อยู่ที่7.98%,ปี66อยู่ที่6.19%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +23.45%,รอบ 1 สัปดาห์ +6.08%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 139.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 164.00/104.00 บาท,ค่าP/E 9.97 เท่า,มาร์เก็ตแคป 553,812.96 ล้านบาท
ราคาเป้าหมายเฉลี่ยปี 2569 จาก IAA Consensus อยู่ที่ 159.38 บาท คิดเป็นอัพไซด์ประมาณ 14.25% และนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังแนะนำ “ซื้อ” โดยมี 15 ซื้อ 5 ถือ และ 1 ขาย จุดเด่นของ PTTEP คือธุรกิจต้นน้ำที่ได้ประโยชน์โดยตรงเมื่อราคาน้ำมันและก๊าซอยู่ในระดับสูง อีกทั้งยังเป็นหุ้นปันผลสม่ำเสมอ โดย Dividend Yield ล่าสุดอยู่ที่ 6.27% และย้อนหลัง 4 ปีไม่เคยต่ำกว่า 6%
6.QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลตอบแทนล่าสุดปี 69 อยู่ที่ 6.51%,ปี 68 อยู่ที่ 8.27%,ปี 67 อยู่ที่ 8.72%,ปี 66 อยู่ที่ 6.25%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +4.51%,รอบ 1 สัปดาห์+0.72%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 1.39 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.53/1.21 บาท,ค่า P/E 8.27เท่า,มาร์เก็ตแคป 14,892.99ล้านบาท
ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus และโบรกเกอร์ชั้นนำล่าสุดอยู่บริเวณ 1.50–1.60 บาท คิดเป็นอัพไซด์ราว 8–15% จุดแข็งของ QH คือฐานะการเงินแข็งแรง รายได้ประจำจากธุรกิจโรงแรมและการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนช่วยหนุนกำไร แม้ตลาดอสังหาฯ ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่
7.RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลตอบแทนล่าสุดปี 69 อยู่ที่ 4.41%,ปี 68 อยู่ที่ 5.42%,ปี 67 อยู่ที่ 5.33%,ปี 66 อยู่ที่5.08%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่+22.88%,รอบ 1สัปดาห์+6.62%,ล่าสุด10 ก.ค.ปิด 36.25บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52 สัปดาห์36.75/24.40 บาท,ค่าP/E 12.66เท่า,มาร์เก็ตแคป 78,843.75 ล้านบาท
ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus อยู่ที่ 34.37 บาท ขณะที่ราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ 42.00 บาท และต่ำสุด 29.00 บาท จากนักวิเคราะห์ 9 สำนัก โดยส่วนใหญ่ยังแนะนำ "ซื้อ" แต่เมื่อเทียบกับราคาปิด 10 ก.ค. ที่ 36.25 บาท ถือว่าราคา สูงกว่าเป้าหมายเฉลี่ยราว 5.5% จึงแทบไม่เหลืออัพไซด์จาก Consensus แล้ว จุดเด่นของ RATCH ยังเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าที่กระแสเงินสดมั่นคง กำไรมีความสม่ำเสมอ และมีแผนขยายการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน
8.SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลตอบแทนล่าสุดปี 69 อยู่ที่ 7.21%,ปี 68 อยู่ที่ 7.51%,ปี 67 อยู่ที่ 8.80%,ปี 66 อยู่ที่ 6.31%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +12.59%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.95%,ล่าสุด10 ก.ค.ปิด 156.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์156.50/117.00 บาท,ค่า P/E 11.66 เท่า,มาร์เก็ตแคป 526,952.29 ล้านบาท
ราคาเป้าหมายเฉลี่ยปี 2569 อยู่ที่ 147.29 บาท โดยกรอบสูงสุด 175 บาท และต่ำสุด 135 บาท จากราคา 10 ก.ค. ที่ 156.50 บาท หุ้นซื้อขายสูงกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยแล้ว แต่ยังมีบางโบรกเกอร์ให้เป้าสูงถึง 175 บาท หรือมี Upside ราว 11.8% แม้ Upside ระยะสั้นจะค่อนข้างจำกัด แต่ SCB ยังน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เน้นรับเงินปันผลสม่ำเสมอ และต้องการถือหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ที่ฐานะการเงินแข็งแกร่ง
9.SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลตอบแทนล่าสุดปี 69 อยู่ที่ 8.77%,ปี 68 อยู่ที่ 11.12%,ปี 67 อยู่ที่ 10.65%,ปี 66 อยู่ที่ 7.87%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +9.70%,รอบ 1 สัปดาห์ +0.68%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 1.47 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.60/1.29 บาท,ค่า P/E 5.66 เท่า,มาร์เก็ตแคป 25,840.67 ล้านบาท
ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus ปี 2569 อยู่ที่ 1.65 บาท เทียบกับราคาปิดล่าสุด 1.47 บาท คิดเป็นอัพไซด์ประมาณ 12.2% โดยมีราคาเป้าหมายสูงสุด 1.80 บาท และต่ำสุด 1.52 บาทโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ยังให้น้ำหนัก "ซื้อ" โดย IAA Consensus มีคำแนะนำ Buy 14 ราย และ Hold 1 ราย สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไรและเงินปันผลของบริษัท จุดแข็งของ SIRI คือแบ็กล็อกที่รองรับรายได้ต่อเนื่อง การเปิดโครงการใหม่ และการร่วมทุน (JV)
10.SPALIบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลตอบแทนล่าสุดปี69อยู่ที่7.84%,ปี68อยู่ที่8.83 %,ปี67อยู่ที่7.97%,ปี66อยู่ที่7.79%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69 อยู่ที่-6.47 %,รอบ 1สัปดาห์-3.05%,ล่าสุด10 ก.ค.ปิด15.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52 สัปดาห์ 19.00/14.60บาท,ค่าP/E7.51เท่า,มาร์เก็ตแคป31,053.56ล้านบาท
ราคาเป้าหมายเฉลี่ยปี 2569 (IAA Consensus) อยู่ที่ 16.83 บาท เทียบกับราคาปิด 15.90 บาท คิดเป็น อัพไซด์ประมาณ 5.8% ขณะที่ราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ 18.80 บาท และต่ำสุด 13.30 บาท จุดเด่นของ SPALI คือฐานะการเงินแข็งแรง หนี้ไม่สูง มีประวัติจ่ายปันผลสม่ำเสมอ โดยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงกว่า 7% ต่อเนื่องหลายปี เหมาะกับนักลงทุนที่เน้นกระแสเงินสดจากเงินปันผล
11.TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลตอบแทนล่าสุดปี 69 อยู่ที่ 4.88%,ปี 68 อยู่ที่ 5.67%,ปี 67 อยู่ที่ 6.34%,ปี 66 อยู่ที่ 6.26%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +23.18%,รอบ 1 สัปดาห์ +2.87%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 71.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 72.75/46.50 บาท,ค่า P/E9.22 เท่า,มาร์เก็ตแคป 75,237.42 ล้านบาท
ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ IAA Consensus ปี 2569 อยู่ที่ 60.68 บาท (สูงสุด 68 บาท ต่ำสุด 54 บาท) ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน คิดเป็น Downside ประมาณ -15.4% จากราคา 71.75 บาท ทำให้ภาพรวมคำแนะนำอยู่ที่ Hold มากกว่า Buy จุดแข็งของ TCAP ยังเป็นธุรกิจการเงินที่สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ และมีชื่อเสียงด้านการจ่ายปันผล
12.TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อัตราปันผลตอบแทนล่าสุดปี 69 อยู่ที่ 6.28%,ปี 68 อยู่ที่ 7.01%,ปี 67 อยู่ที่ 7.87%,ปี 66 อยู่ที่ 7.77%, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +11.76%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.23%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 123.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 124.50/97.25 บาท,ค่าP/E 14.65 เท่า,มาร์เก็ตแคป 98,879.73 ล้านบาท
ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus ปี 2569 อยู่ที่ประมาณ 111.73 บาท ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน จุดแข็งของ TISCO คือฐานะการเงินแข็งแกร่ง คุณภาพสินทรัพย์ดี และมีนโยบายจ่ายปันผลสม่ำเสมอ เหมาะกับนักลงทุนที่เน้นกระแสเงินสดระยะยาว