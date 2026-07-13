VELTI PROPERTY รุกอสังหาฯเพื่อขาย เปิดตัว "VIMARNO Sukhumvit-Bearing" ทาวน์โฮมหรูมูลค่าโครงการ 500 ลบ.

ผู้ถือหุ้นกลุ่มทุนธุรกิจสิ่งทอครบวงจร กลุ่มธุรกิจอสังหาฯและโรงแรม แบรนด์ ‘จัสมิน’ เร่งขยายพอร์ตธุรกิจใหม่ ประกาศรุกอสังหาฯ ลงทุนผ่าน “เวลติ พร็อพเพอร์ตี้ฯ” (Velti Property) กับผลงานแรกระดับคุณภาพ โครงการ " VIMARNO สุขุมวิท-แบริ่ง " ทาวน์โฮมและบ้านแฝด 3.5 ชั้น ระดับลักชัวรี มูลค่าโครงการกว่า 500 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพ มั่นใจเจาะตลาดลักชัวรีด้วยกลยุทธ์ก่อสร้างเสร็จ 80% ก่อนเปิดขาย พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญอย่าง Book UP by LPP เครือ LPN เป็น Sole Agent เจาะกลุ่มครอบครัวนักธุรกิจที่ต้องการทำเลใจกลาง Hupโรงเรียนนานาชาติ
นายสมศักดิ์ ชัยวิไล ประธานกรรมการ บริษัท เวลติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจว่า กลุ่มบริษัทของเรามีรากฐานความมั่นคงจากการบริหารอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งโรงงานสิ่งทอระดับ Global Standard อย่างบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด คลังสินค้ากว่า 250,000 ตารางเมตร (ตร.ม.) ที่จังหวัดระยอง และยังมีเป้าขยายพื้นที่รองรับอุตฯให้ได้ 5 แสนตร.ม. รวมถึงบริหารกลุ่มโรงแรมจัสมิน 4 แห่ง รวมกว่า 1,300 ห้อง ทั้งกลุ่มมีศักยภาพและมีความแข็งแกร่งด้านเงินทุน สะท้อนได้จากกระแสเงินสดรายได้ทั้งกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ล้านบาท การก้าวสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในครั้งนี้ เรามีเป้าหมายสร้างรายได้ในส่วนนี้ให้ถึง 10% ของพอร์ตรายรับรวมภายใน 3-5 ปี โดยเตรียมแผนพัฒนาที่ดินสะสม (Land Bank) ในกรุงเทพฯประมาณ 10 แปลง โดยมี 3 แปลงอยู่บริเวณสุขุมวิทใกล้รถไฟฟ้า เนื้อที่ 1-2 ไร่ต่อแปลง และจังหวัดระยอง มีที่ดินพัฒนาได้อีก 40-30% จากเนื้อที่ทั้งหมด 800 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็น Work-Life Community ครบวงจร และยังมีที่ดินโซนเทพารักษ์ และ ชลบุรี รวมกับที่ระยอง มีที่ดินรองรับการลงทุนได้ 1,000 ไร่
"สำหรับโครงการ VIMARNO มูลค่า 500 ล้านบาท (รวมงบลงทุน) เราบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยนโยบาย Self-Funding ใช้เงินทุนของบริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์กว่า 80% ก่อนเปิดขาย (สร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินและผู้ซื้อ รวมถึงนักลงทุน) โครงการจะส่งมอบได้อย่างสมบูรณ์แบบ" นายสมศักดิ์ กล่าว
นายธงชัย หาญทวีวัฒนา รองประธานกรรมการ บริษัท เวลติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Vice President) กล่าวว่าเป้าหมายของการรุกเปิดตัวอสังหาฯโครงการแรก เพื่อให้ทางกลุ่มขยายตัวเพิ่มความกว้างของธุรกิจให้มากขึ้น เราน่าจะทำพัฒนาโครงการในรูปแบบบ้านขึ้นมา ซึ่งทางกลุ่มเรามีที่ดินอยู่ในหลายทำเล นั่นจึงเป็นต้นเหตุและจุดเริ่มต้น ของการร่วมกันพัฒนาโครงการแรก ภายใต้ชื่อ VIMARNO พร้อมตอกย้ำเรามีความความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง โครงการนี้กำไรมาทีหลัง ขอทำทุกอย่างให้ดีที่สุดก่อน
“เราอาจจะเป็น Developer หน้าใหม่ในตลาดบ้านจัดสรร แต่เราไม่ใช่หน้าใหม่ในเรื่องการก่อสร้างและการบริหารจัดการพื้นที่ ด้วยประสบการณ์จากการสร้างโรงงานขนาดใหญ่และโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ทำให้เรามีทีมสถาปนิกและวิศวกร In-house ที่สามารถควบคุมคุณภาพโครงสร้างและการก่อสร้างได้ในทุกมิติอย่างละเอียดและรัดกุมที่สุด"
หัวใจสำคัญของการพัฒนาโครงการ VIMARNO คือการหลอมรวม Hospitality & Wellness DNA จากประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมหรูในกลุ่มจัสมินซิตี้กรุ๊ป มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิดจิตวิทยาของพื้นที่ หรือ Psychology of Space เพื่อเปลี่ยนบ้านให้เป็น "วิมานแห่งการพักผ่อน" ที่แท้จริง โครงการให้ความสำคัญกับ Sensory Design ทั้งทิศทางแสงธรรมชาติ การถ่ายเทของลม หรือ Cross Ventilation และการจัดการเสียงรบกวน หรือ Acoustic Control พร้อมการดูแลพื้นที่ส่วนกลางระดับ White-Glove Service เสมือนการเข้าพักในห้องสวีทส่วนตัวของโรงแรมระดับ 5 ดาวในทุก ๆ วัน
โครงการ VIMARNO ได้เข้ามาเติมเต็มช่องว่างของตลาดอย่างตรงจุด ด้วยกลยุทธ์ Vertical Luxury นำเสนอพื้นที่ใช้สอยแนวตั้ง 3.5 ชั้น ที่กว้างขวางถึง 275 - 375 ตารางเมตร ซึ่งเทียบเท่าหรือมากกว่าบ้านเดี่ยว พร้อมฟังก์ชันเพดานสูง Double Volume และดาดฟ้าส่วนตัว (Private Rooftop) ที่สำคัญ โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสูงในซอยแบริ่ง 39 ซึ่งเป็น "ฮับโรงเรียนนานาชาติ" (Ed-Estate Hub) รายล้อมด้วยโรงเรียนระดับ Tier 1 เช่น Bangkok Patana และ St. Andrews
นางสาวกฤติกา ชัยวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวลติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวเสริมถึงประเด็นนี้ว่า แม้โครงการของเราจะเน้นความเป็นส่วนตัวสูงสุดโดยจำกัดเพียง 33 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 13.9 – 22.5 ล้านบาท แต่เราตั้งใจจัดเต็ม Facilities พื้นที่ส่วนกลางให้ลูกบ้านอย่างครบครันเสมือนอยู่ในโรงแรมหรู การที่เราเลือกทำเล Ed-Estate Hub เพราะเราต้องการแก้ Pain Point ของผู้ปกครองด้วยกลยุทธ์ 'Buying Time for Family' เปลี่ยนจากการตื่นตี 5 เพื่อไปหลับบนรถ เป็นการเดินทางไปส่งบุตรหลานได้ใน 15 นาที เพื่อให้ทุกคนมีเวลาคุณภาพร่วมกันมากขึ้น
"นอกจากนี้ เรายังใช้สเปกวัสดุระดับโรงแรม โดยโครงการเลือกใช้วัสดุสเปกเดียวกับที่ใช้ก่อสร้างโรงแรมจริง ๆ เพื่อมุ่งเน้นความทนทานและการใช้งานในระยะยาว ทำให้ผู้อยู่อาศัยมั่นใจได้ว่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมแซมบ้านในภายหลัง"
โครงการยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดย นางสาวศิริพร ชัยวิไล รองประธานกรรมการ บริษัท เวลติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Vice President) เผยว่า บริษัทฯ มีรากฐานที่แข็งแกร่งจากธุรกิจดั้งเดิมอย่าง บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด (Thai Taffeta) ผู้นำนวัตกรรมสิ่งทอที่มุ่งเน้นการใช้วัสดุรีไซเคิล Velti Property จึงได้ส่งต่อ DNA ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมาสู่ภาคอสังหาฯในรูปแบบ Practical Sustainability
"เราไม่ได้มีเจตนาที่ทำบ้านให้สวยหรูเพื่อแค่ตัดสินใจซื้อ แต่เรามองไปถึงอนาคตของการอยู่อาศัยและการบริหารจัดการวัสดุที่จะกลายเป็นมรดกในอนาคต เราจึงออกแบบในสไตล์ Low Maintenance Design ไม่เน้นตามแฟชั่นฉาบฉวย เพื่อให้บ้านหลังนี้คงคุณค่าและส่งต่อเป็นมรดกให้รุ่นลูกหลานได้โดยไม่สร้างภาระการซ่อมบำรุง"
สอดคล้องกับมุมมองของ นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) ในเครือ LPN ในนามของ Book UP by LPP ฐานะ Sole Agent ที่กล่าวว่า วิสัยทัศน์ด้านการเลือกใช้วัสดุที่ตรงกัน คือจุดสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจรับบริหารโครงการนี้ได้ง่ายขึ้น คอนเซปต์ของ Developer ไม่ได้เน้นเพียงความสวยงามหรูหราหรือแฟชั่นฉาบฉวย แต่เน้นการเลือกใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทาน ดูแลรักษาง่าย และรองรับการอยู่อาศัยในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการทำงานของทาง LPP อย่างมาก
LPP ยังมองเห็นศักยภาพของ VIMARNO ที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดทำเลฝั่งตะวันออก การเชื่อมต่อ CBD และเมกะโปรเจกต์ทำได้ง่ายดาย ที่สำคัญคือความคุ้มค่าทางการลงทุน ด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 13.9 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยเพียงประมาณ 50,000 กว่าบาทต่อตร.ม. ซึ่งตอบโจทย์กลุ่มผู้ปกครองและนักลงทุนอย่างมาก โดยทำเลนี้มีดีมานด์จากกลุ่ม Expat รองรับ และยังสามารถปล่อยเช่าบ้านระดับลักชัวรีได้ ในโซนนี้อัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 80,000-150,000 บาทต่อเดือน ส่งผลให้โครงการ VIMARNO มีโอกาสร้างอัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า (ยิลด์) สูงถึง 7-8% ต่อปี
รวมถึงกลุ่ม Real Demand ที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่คุ้มค่าที่สุด และยิ่งไปกว่านั้น ทำเลแบริ่ง-ลาซาล ยังมีอัตราการเติบโตของราคาประเมินที่ดิน หรือ Capital Gain เฉลี่ยสูงถึง 6-8% ต่อปี จากอานิสงส์ของรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (สถานีศรีแบริ่งห่างโครงการเพียง 800 เมตร) และอภิมหาโครงการมิกซ์ยูสอย่าง Bangkok Mall
การผนึกกำลังกันในครั้งนี้ Book UP by LPP ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารงาน Sole Agent พร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอสังหาฯแบบครบวงจร มาเป็นกลไกขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าครอบครัวและนักลงทุน พร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงความคุ้มค่าและคุณภาพชีวิตที่เหนือระดับจากโครงการ VIMARNO ทั้งยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครบวงจร.