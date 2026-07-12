ผู้ว่าฯ ธปท.มอง ศก.ไทยไม่ดีแต่ไม่แย่ มองข้ามเงินเฟ้อวูบวาบ คาดทั้งปีต่ำกว่า 2.8% ห่วง K-Shape เหลื่อมล้ำสูง

ผู้ว่าฯ ธปท. ชี้เศรษฐกิจไทย ไม่ดีแต่ไม่แย่ คาดเงินเฟ้อปีนี้ต่ำกว่า 2.8% ยันหั่นดอกเบี้ยเหลือ 1% ประคองการเติบโต รับห่วงปัญหาเชิงโครงสร้าง-ความเหลื่อมล้ำ K-Shape
นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยหัวข้อ นโยบายการเงินไทย รับมือสงคราม และวิกฤติการเงินโลก ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2569 โอกาส-ทางรอด ยุคเศรษฐกิจผันผวน ท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลก จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ระบุว่า แม้เศรษฐกิจไทยจะยังอยู่ในสภาวะที่ ไม่ดี แต่ภาพรวมถือว่ามีความยืดหยุ่นและฟื้นตัวได้ดีกว่าที่เคยประเมินไว้ในช่วงเริ่มต้นของสงคราม
ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าหากเกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและราคาพลังงานพุ่งสูง ทำให้เศรษฐกิจไทย (GDP) อาจดิ่งลงไปอยู่ที่ 1.5% แต่ในความเป็นจริง ภาคส่วนต่างๆ สามารถปรับตัวหาแหล่งวัตถุดิบและพลังงานทดแทนได้ดี ทำให้ตัวเลข GDP ล่าสุดที่ธปท.ประเมินไว้อยู่ที่ 2.3% ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูง
เศรษฐกิจไทยไม่ได้ดี แต่ก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดในช่วงแรก เรามีความยืดหยุ่นสูง เก่งในการหาวัตถุดิบจากที่อื่นมาทดแทน ทำให้ GDP ไม่ลงไปลึกอย่างที่กังวล นายวิทัย ระบุ
นายวิทัย กล่าวว่า กังวลปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ส่งผลให้ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องหลังการเผชิญกับวิกฤติ (Shocks) ในแต่ละครั้ง โดยสาเหตุหลักมาจากผลิตภาพ (Productivity) ที่ต่ำเนื่องจากการขาดการลงทุนต่อเนื่องหลายปี ปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ทำให้กำลังแรงงานหายไปจากระบบ และปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนขึ้นในรูปแบบการฟื้นตัวแบบ K-Shaped ซึ่งธุรกิจรายใหญ่เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายกว่ารายย่อย
นอกจากนี้ ธปท. ได้ปรับบทบาทมาเป็นการใช้นโยบายแบบผ่อนคลายมากขึ้น โดยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาเหลือเพียง 1% เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ ถือว่าต่ำมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่การจะลดต่ำไปกว่านี้ทำได้ยากเนื่องจากมีผลข้างเคียง (Side Effects) โดยเฉพาะการบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากรที่อาจไปกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มทุนรายใหญ่ และส่งผลกระทบต่อเงินออมของผู้ฝากเงิน
นายวิทัย กล่าวถึงเรื่องเงินเฟ้อ ว่า เงินเฟ้อของไทยส่วนใหญ่เป็นแบบ Supply-driven หรือเกิดจากต้นทุนด้านพลังงานและอาหารที่สูงขึ้น โดยนโยบายของธปท.จะเน้นการมองข้าม (Look through) ผลกระทบระยะสั้นจากปัจจัยเหล่านี้ เนื่องจากคาดว่าเงินเฟ้อจะทยอยปรับลดลงเองตามฐานราคาที่สูงขึ้นในปีหน้า ซึ่งเดิมที ธปท. ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในปีนี้จะอยู่ที่ 2.8% และเคยมีความกังวลว่าในบางเดือนของไตรมาสที่ 4 อาจพุ่งสูงไปแตะระดับ 4.5%
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่าอัตราเงินเฟ้อออกมาเพียง 2.4% ซึ่งต่ำกว่าระดับที่เคยประเมินไว้มาก ส่งผลให้ ธปท.เชื่อมั่นว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีจะไม่ถึง 2.8% และโอกาสที่จะได้เห็นเงินเฟ้อรายเดือนแตะระดับ 4.5% นั้นแทบจะไม่มีแล้ว
ถ้าดูเงินเฟ้อทั่วไปจะเห็นว่า สัดส่วนอาหารสดในตะกร้าอยู่ที่ 17% พลังงาน 12% รวมกันประมาณ 30% และมีเงินเฟ้อพื้นฐาน 69-70% เมื่อราคาพลังงานสูง ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นทันที เพราะมีสัดส่วน 12% และมีอาหารสด 17% ซึ่งมีราคาแพงขึ้นตามมา ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน ในนี้มีอาหารสำเร็จรูป 17% รวมอาหารสดและสำเร็จรูปสัดส่วนเกือบ 35% ของตะกร้าเงินเฟ้อ ดังนั้นเมื่อพลังงาน น้ำมัน ก๊าซแพง ทำให้อาหารแพงขึ้น เงินเฟ้อไทยจึงขึ้นเร็วลงเร็ว ในลักษณะวูบวาบนายวิทัย กล่าว