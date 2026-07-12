บล.กสิกรไทย มองวีคนี้ SET แตะ 1,645 จุด เกาะติดถ้อยแถลงประธานเฟด-งบกลุ่มแบงก์-Fund Flow

บล.กสิกรไทย มองว่าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค. 2569 ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,600 และ 1,575 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,625 และ 1,645 จุด ตามลำดับ
โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ถ้อยแถลงต่อสภาคองเกรสของประธานเฟด ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ของบจ.ไทย โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ สถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ยอดค้าปลีก ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2569 และข้อมูลเศรษฐกิจเดือนมิ.ย. ของจีน อาทิ ยอดค้าปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิ.ย. ของยูโรโซน
ในวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,621.55 จุด เพิ่มขึ้น 0.64% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 80,605.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.53% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้น 2.29% มาปิดที่ระดับ 226.17 จุด