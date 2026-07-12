ปริศนา “สุภาพร”แจ้งเท็จหุ้นทรูไม่จบ คำชี้แจงขัดกัน

คดีรายงานถือหุ้นทิพย์เริ่มสับสนมีเงื่อนงำเพิ่มขึ้น หลังหญิงชื่อ นางสาวสุภาพร พิมพงษ์ ออกมาเปิดใจกับสื่อทั้งน้ำตา ยืนยันว่าไม่เคยซื้อหุ้น ไม่รู้จักตลาดหุ้น และเพิ่งทราบว่าชื่อตัวเองถูกนำไปเชื่อมโยงกับการถือหุ้น TRUE มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาทจากกระแสข่าว
หญิงคนดังกล่าวระบุว่า ครอบครัวมีฐานะหาเช้ากินค่ำ ปัจจุบันไม่มีงานประจำ อาศัยรายได้จากสามีที่รับราชการทหาร และไม่เข้าใจว่าจะนำเงินจำนวนหลายหมื่นล้านบาทมาซื้อหุ้นได้อย่างไร พร้อมอ้างว่าอาจถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บัญชีธนาคารจนถูกควบคุมตัวและต้องประกันตัวมาแล้ว
แต่คำชี้แจงดังกล่าวกลับ ขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญ กับข้อมูลที่แหล่งข่าวระดับสูงจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. เปิดเผยก่อนหน้านี้
รายงานจาก บก.ปอศ. ระบุว่า เจ้าหน้าที่และ ก.ล.ต. ได้เรียกหญิงชื่อสุภาพร อายุ 38 ปี มาสอบปากคำแล้ว โดยเธออ้างว่าเคยมีเงินถูกหักจากบัญชีประมาณเดือนละ 10,000 บาทต่อเนื่องหลายปี จึงเข้าใจว่าเงินดังกล่าวอาจถูกนำไปลงทุนซื้อหุ้น เมื่อค้นข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวกับ NVDR แล้วพบข้อมูลหุ้น จึงทึกทักว่าเป็นหุ้นของตนเองและนำข้อมูลไปยื่นแบบ 246-2 โดยหวังติดตามเงินปันผล นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าเธอเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่พร้อมทนายความ
จึงเกิดคำถามสำคัญว่า “สุภาพร” ที่ให้ปากคำกับ บก.ปอศ. กับหญิงที่ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่
เพราะหากเป็นคนเดียวกัน คำชี้แจงทั้งสองชุดถึงขัดแยังกันไปคนละทางมีทั้งยอมรับว่าเคยลงทุนหรือถูกหักเงินเดือนละ 10,000 บาท ค้นข้อมูลหุ้น และเป็นผู้ยื่นแบบด้วยตนเอง
ขณะที่อีกคนกลับยืนยันว่าไม่เคยรู้จักตลาดหุ้น ไม่ได้ยื่นข้อมูล และเพิ่งทราบเรื่องจากข่าว