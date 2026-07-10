OpenAI เปิดตัว GPT-5.6 Sol ทุบสถิติใหม่แซงหน้า Claude ในสมรภูมิ AI

OpenAI เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึง GPT-5.6 Sol พร้อมรุ่นน้องสองตัวในชื่อ Terra และ Luna เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐจำกัดการเข้าถึงเฉพาะพันธมิตรที่ผ่านการคัดกรองมาสองสัปดาห์ Sol ในโหมด ultra ทำสถิติสูงสุดบนเกณฑ์วัด Terminal-Bench 2.1 ที่ 91.9% แซง Claude Fable 5 ของ Anthropic ที่ 84.3% แต่นักทดสอบยุคแรกชี้ว่า Fable ยังครองความเหนือกว่าด้านการเขียน อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์ที่แข่งเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ AI frontier เพราะ Grok 4.5 ของ SpaceXAI และ Muse Spark 1.1 ของ Meta ต่างเปิดตัวภายในช่วงเวลาเดียวกัน
OpenAI เปลี่ยนกลยุทธ์การตั้งชื่อโมเดลครั้งใหญ่ จากเดิมที่ใช้ตัวเลขล้วนมาสู่การตั้งชื่อดาราศาสตร์ Sol คือรุ่นเรือธง Terra คือรุ่นกลางที่ OpenAI ระบุว่าประสิทธิภาพเทียบเท่า GPT-5.5 แต่ราคาถูกกว่าครึ่ง และ Luna คือรุ่นเล็กสุดสำหรับงานทั่วไป ราคา API อยู่ที่ 5 และ 30 ดอลลาร์ต่อโทเค็นอินพุตและเอาต์พุตหนึ่งล้านหน่วยสำหรับ Sol และ 1 กับ 6 ดอลลาร์สำหรับ Luna
เมื่อวางเทียบในสนามแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์พบว่า Sol นั่งอยู่ในจุดที่น่าสนใจเพราะ Anthropic ยังคงคิดราคาสูงกว่าที่ 10 และ 50 ดอลลาร์สำหรับ Fable 5 ขณะที่ Grok 4.5 ของ SpaceXAI แพงสุดในตลาดที่ 15 และ 75 ดอลลาร์ Google ตั้งราคา Gemini 3.1 Pro ที่ 2 และ 12 ดอลลาร์ ส่วนคู่แข่งจีนอย่าง DeepSeek V4 Pro อยู่ที่ 1.74 และ 3.48 ดอลลาร์ และ MiMo v2.5 Pro ของ Xiaomi ที่ 1 และ 5 ดอลลาร์ กล่าวคือ Sol วางตัวระหว่างค่ายตะวันตกระดับพรีเมียมกับผู้เล่นจีนที่ตัดราคา
ขณะที่จุดเด่สสำคัญของ Sol ยังมาพร้อมความสามารถใหม่สองชุด ได้แก่ max reasoning effort ที่ให้โมเดลคิดนานขึ้นก่อนตอบ และ ultra mode ที่กระจายงานออกไปให้ subagent หลายตัวช่วยกันประมวลผลพร้อมกัน ซึ่ง ultra mode คือโหมดที่ทำให้ Sol ทำสถิติ 91.9% บน Terminal-Bench 2.1 แซงทั้ง Claude Mythos 5 ที่ 88.0% Claude Fable 5 ที่ 84.3% และ Gemini 3.1 Pro Preview ที่ 70.7%
ฝั่ง ExploitBench ซึ่งวัดความสามารถในการค้นหาและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ซอฟต์แวร์ Sol ทำคะแนนเทียบเท่า Claude Mythos Preview โดยใช้โทเค็นเพียงหนึ่งในสาม OpenAI ระบุว่า Sol ยังไม่ข้ามเส้น "Cyber Critical" ตามกรอบความเสี่ยงของบริษัทเอง แม้ประสิทธิภาพด้านนี้จะเป็นจุดที่ OpenAI เน้นโปรโมตมากที่สุด
ขณะที่เสียงจากนักทดสอบยุคแรกแตกออกเป็นสองทิศ เธิโอ (Theo) ซีอีโอแพลตฟอร์ม T3 Chat ที่ได้เข้าใช้งานก่อน บอกว่า Sol คือโมเดลที่ "นำโลกในด้าน computer use" และแก้ปัญหาทุกจุดที่เขาไม่พอใจใน GPT-5.5 ด้าน แดน ชิปเปอร์ (Dan Shipper) จากทีม Every ที่ทดสอบมานานกว่าหนึ่งเดือน ให้ภาพเปรียบที่น่าสนใจว่า "GPT-5.6 เหมือนรถ Porsche ส่วน Fable เหมือน warp drive" หมายความว่า Sol คือโมเดลที่เหมาะกับงานทั่วไปทุกวัน แต่เมื่อต้องการข้ามกาแล็กซีก็ยังต้องเอื้อมไปใช้ Fable
ไดจิ คอนโนะ (Daichi Konno) นักวิจัยที่เข้าใช้ก่อนใคร เพิ่มมุมมองที่น่าสนใจว่า Sol ไม่ได้กระตุ้น safeguard เมื่อถามคำถามด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งอาจทำให้กลายเป็น first choice สำหรับนักวิจัยด้านชีววิทยา แต่ในงานเขียนยังยกให้ Fable 5 ครองแชมป์
ในเวลาเดียวกัน Anthropic's Fable 5 หลุดออกจากแผนสมาชิก Claude.ai หลังจากที่กลับมาให้บริการทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม โมเดลเปลี่ยนมาให้บริการแบบ usage credits เท่านั้นเมื่อโควตารายสัปดาห์ 50% หมดลงในวันที่ 7 กรกฎาคม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้สัปดาห์นี้เป็นจุดหักเหในสนามแข่งขัน AI frontier
แหล่งข้อมูลติดตาม roadmap บน X รายหนึ่งที่ใช้นามแฝงว่า Synthwave อ้างว่า GPT-5.6 คือโมเดลสุดท้ายในสาย 5.x โดย GPT-6 ที่สร้างบนฐานขนาดใหญ่กว่าจะมาภายในประมาณหนึ่งเดือน และยังชี้ว่า Fable 5.1 ของ Anthropic กำลังใกล้เข้ามา ส่วน DeepSeek V4 รุ่นทั่วไปก็ใกล้เปิดตัว ไม่ว่าการรั่วไหลข้อมูลเหล่านี้จะแม่นยำแค่ไหน สัญญาณที่ชัดกว่าคือทุกค่ายใหญ่ยกเว้น Google กำลังยิงโมเดลใหม่ออกมาในจังหวะที่แทบไม่มีช่องว่างระหว่างกัน Gemini 3 ที่เปิดตัวเดือนพฤศจิกายน 2568 กลายเป็นโมเดล frontier ที่เก่าที่สุดที่ยังคงอยู่บนสนามแข่งขัน ท่ามกลางสงครามเอไอในการปล่อยโมเดลที่ OpenAI, Anthropic, SpaceXAI และ Meta ส่งออกมาแข่งขันในสัปดาห์เดียวกัน