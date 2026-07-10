KKPส่งฟีเจอร์ ‘Better Retirement’หนุนGen Yรับมือวิกฤต ‘Sandwich Generation’-อุ้มแผนเกษียณให้ถึงฝั่ง

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP) เปิดตัวฟีเจอร์วางแผนเกษียณ "Better Retirement" บนแอปพลิเคชัน KKP Better มุ่งยกระดับการวางแผนการเงินเพื่อรับมือสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเป้าช่วยเหลือประชากรกลุ่ม "Sandwich Generation" โดยเฉพาะวัยทำงาน Gen Y ที่กำลังเผชิญภาวะตึงตัวทั้งจากภาระการดูแลผู้สูงอายุและบุตรหลาน ชูจุดเด่นนวัตกรรมทางการเงินที่ผสานหลักพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อทลายข้อจำกัดการออมและช่วยให้คนไทยบรรลุเป้าหมายเกษียณได้จริง โดยผลการศึกษาของ KKP พบว่า ภาระทางการเงินกำลังขยายตัวจากกลุ่ม Gen X (อายุ 44-59 ปี) ลงมาสู่กลุ่ม Gen Y (อายุ 30-40 ปี) อย่างรวดเร็ว ทำให้ศักยภาพในการออมเพื่อสะสมความมั่งคั่งระยะยาวของประชากรกลุ่มหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งนี้ จากการศึกษากลุ่มลูกค้า ธนาคารเกียรตินาคินภัทรพบว่า 3 กับดักที่ทำให้แผนเกษียณคนไทยสะดุดได้แก่
1.การขาดจุดเริ่มต้น (Cognitive Overload): ผู้ต้องการวางแผนเกษียณไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน อีกทั้งต้องเผชิญภาวะตึงตัวจากค่าใช้จ่ายปัจจุบัน ทำให้การคำนวณเป้าหมายทางการเงินที่ซับซ้อนในอีกหลายสิบปีข้างหน้าถูกปัดตกและจัดความสำคัญไว้ในระดับต่ำ
2.การขาดความต่อเนื่อง (Present Bias): ผู้วางแผนเกษียณจำนวนหนึ่งสามารถเริ่มต้นได้ แต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีค่าใช้จ่ายพิเศษเฉพาะหน้า สภาพคล่องส่วนที่จะนำไปลงทุนระยะยาวมักถูกดึงกลับมาใช้ก่อน ทำให้แผนการออมแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) ขาดความต่อเนื่อง
3.การขาดภาพสะท้อนความสำเร็จ (Delayed Feedback): ผู้วางแผนเกษียณที่มีพอร์ตอยู่แล้วมักไม่ทราบว่าสัดส่วนสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายเงินเฟ้อในอนาคตหรือไม่ และการซื้อเพียงกองทุนลดหย่อนภาษีโดยไม่มีเป้าหมายรวม มักไม่เพียงพอต่อการรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณจริง
นายราเมษฐ์ ศศิรัชพรชัย หัวหน้าฝ่าย Product Owner สาย Digital and Innovation Management ธนาคารเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า ในมุมมองของภาคการเงิน เราพบว่ากลุ่ม Sandwich Generation ไม่ได้ละเลยการวางแผนเกษียณ แต่ส่วนใหญ่ยังติดปัญหาเรื่องจุดเริ่มต้น เนื่องจากขาดเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและช่วยประหยัดเวลา ฟีเจอร์วางแผนเกษียณ Better Retirement จึงถูกออกแบบให้เริ่มจากความต้องการที่แท้จริง ไม่ใช่ตัวเลขคณิตศาสตร์ เพราะเราเชื่อว่าคนจะวางแผนได้ดีขึ้น และมีวินัยมากขึ้น ถ้าเขามองเห็นภาพชัดเจนว่ากำลังวางแผนเพื่อชีวิตแบบไหน
โดยฟีเจอร์วางแผนเกษียณ "Better Retirement" ภายในแอปพลิเคชัน KKP Better ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยแก้ไขข้อจำกัดทางพฤติกรรมทั้ง 3 ระยะ ด้วยเทคโนโลยีช่วยประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเงิน ที่มีจุดเด่นดังนี้:
-เริ่มจากภาพจำ ไม่ใช่สมการ (ระดับเริ่มต้น): ฟีเจอร์นี้จะช่วยเปลี่ยนการวางแผนเกษียณจากการคำนวณด้วยตารางคํานวณที่ซับซ้อน เป็นการตั้งคำถามถึงรูปแบบการใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ต้องการ จากนั้นระบบจะประมวลผลร่วมกับสถานการณ์การเงินปัจจุบัน เพื่อหาจำนวนเงินลงทุนที่แท้จริง พร้อมแนะนำสัดส่วนกองทุนรวมที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงรายบุคคล
-ยืดหยุ่นเพื่อไปต่อ (ระดับการรักษาความต่อเนื่อง): มีระบบแจ้งเตือนและติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง คอยคำนวณเม็ดเงินที่ต้องลงทุนเพิ่มในแต่ละเดือน พร้อมมอบความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ทางการเงินจริงในแต่ละช่วงเวลาโดยไม่สูญเสียเป้าหมายหลัก
-เห็นผลลัพธ์ระหว่างทาง (ระดับการประเมินความสำเร็จ): แสดงผลความคืบหน้าของแผนการลงทุนผ่านกราฟให้เห็นเส้นทางเดินเงินจริงว่าผู้ลงทุนอยู่ตรงไหนของเป้าหมาย ทิศทางการออมถูกต้องหรือไม่ ช่วยเพิ่มแรงจูงใจ (Feedback Loop) ในการรักษาความต่อเนื่องของการลงทุนระยะยาว
ทั้งนี้ ธนาคารคาดหวังว่าหากฟีเจอร์วางแผนเกษียณ Better Retirement สามารถผลักดันให้อัตราความสำเร็จในการวางแผนเกษียณของคนไทย ขยับตัวเพิ่มขึ้นจาก 14% เป็น 17% จะเท่ากับเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชากรเพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านคน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดภาระที่คนวัยทำงานรุ่นต่อไปต้องแบกรับ แต่ยังช่วยลดอุปสงค์การพึ่งพิงงบประมาณสวัสดิการภาครัฐ และช่วยให้ประเทศไทยรับมือกับสังคมสูงอายุได้อย่างยั่งยืนกว่าเดิม