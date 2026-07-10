EU อนุมัติกฎหมายสแกนข้อความชั่วคราว จุดชนวนถกเถียงเรื่องความเป็นส่วนตัว

รัฐสภายุโรปผ่านกฎหมายอนุญาตให้บริษัทเทคโนโลยีสแกนข้อความเพื่อตรวจหาสื่อล่วงละเมิดทางเพศเด็กได้จนถึงปี 2571 ท่ามกลางสถานการณ์ที่ขัดแย้งในตัวเองอย่างชัดเจน เพราะสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ลงคะแนนคัดค้านการต่ออายุกฎหมาย แต่การหยุดยั้งกฏหมายดังกล่าวต้องใช้เสียงคัดค้านถึง 361 เสียง ขณะที่มีเพียง 314 เสียงโหวตค้าน และ 276 เสียงสนับสนุน ชัยชนะเดียวของฝ่ายสนับสนุนความเป็นส่วนตัวคือการได้รับการยกเว้นสำหรับข้อความที่เข้ารหัสแบบ end-to-end ซึ่งนักวิจารณ์เรียกว่า "ชนะแบบขมขื่น" เพราะการสแกนมวลชนโดยสมัครใจยังคงผ่านออกมา
รัฐสภาลงมติผ่านข้อยกเว้นที่ครอบคลุม "การสื่อสารที่มีการใช้ หรือเคยใช้ หรือจะใช้การเข้ารหัสแบบ end-to-end" ถือเป็นชัยชนะเล็กน้อยในภาพรวมที่ยังน่ากังวล มาร์เคต้า เกรโกโรวา (Markéta Gregorová) ส.ส.ยุโรปจากพรรค Pirate Party ผู้ผลักดันข้อแก้ไขยกเว้นข้อความ E2E กล่าวว่านี่คือ "ชัยชนะแบบขมขื่น" พร้อมระบุว่าแม้จะดีใจที่ปกป้องระบบเข้ารหัสได้ แต่การสแกนมวลชนโดยสมัครใจก็ผ่านออกมาด้วยเช่นกัน
กลไกทางขั้นตอนที่ทำให้กฎหมายนี้ผ่านทั้งที่เสียงส่วนใหญ่คัดค้านมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจ การโหวตครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐสภายุโรปใช้ขั้นตอนเร่งด่วนที่ไม่ค่อยมีการใช้ในวันอังคาร เพื่อนำสมาชิกกลับมาลงมติว่าจะขยายกรอบกฎหมายที่หมดอายุในเดือนเมษายนหรือไม่ หลังจากกรอบกฎหมายเดิมสิ้นสุดลง แพลตฟอร์มส่งข้อความอย่าง WhatsApp ได้รับอนุญาตให้ใช้มาตรการสมัครใจของตัวเองในการตรวจหาเนื้อหาที่เป็นอันตราย
กลุ่ม European People's Party ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในรัฐสภา เป็นผู้นำกระบวนการเร่งด่วนดังกล่าว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม รัฐสภาได้ปฏิเสธการขยายชั่วคราวแล้วครั้งหนึ่ง ผู้นำกลุ่ม มันเฟรด เวเบอร์ (Manfred Weber) มองหาทางผ่านกฎหมายฉบับนี้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขที่จำกัดขอบเขตการสแกน
กฎหมายพร้อมข้อแก้ไขจะถูกส่งกลับไปยัง Council of the EU ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกเพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธ นี่หมายความว่าการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด อดีต ส.ส.ยุโรป เบรเยอร์ (Breyer) กล่าวว่า "การต่อสู้ทางการเมืองเรื่อง Chat Control 2.0 ฉบับถาวรเพิ่งเริ่มต้น" พร้อมชี้ว่าการต้านทานในรัฐสภาวันนี้รุนแรงมากจนการหาเสียงข้างมากสำหรับการสแกนมวลชนแบบถาวรในการเจรจาอนาคต "เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้"
การเจรจาสำหรับกฎหมายถาวร หรือ "Chat Control 2.0" จะกลับมาอีกครั้งในเดือนกันยายน โดยสมาชิกรัฐสภายังคงขัดแย้งกันว่าการสแกนข้อความควรเป็นแบบมีเป้าหมายเฉพาะหรือใช้กับทุกคนในวงกว้าง
ประเด็นนี้มีนัยสำคัญต่อภาคคริปโตและ fintech ซึ่งพึ่งพาระบบเข้ารหัส end-to-end ทั้งในการสื่อสารและการทำธุรกรรมทางการเงิน แม้ข้อยกเว้น E2E จะปกป้องการสื่อสารที่เข้ารหัสอยู่ในชั้นนี้ แต่บรรทัดฐานที่รัฐสภา EU สร้างไว้ว่ารัฐสามารถกำหนดให้มีการสแกนเนื้อหาในแพลตฟอร์มได้นั้น เป็นสัญญาณที่กลุ่มความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัลทั่วโลกจับตา
สำหรับไทยและอาเซียน กฎหมายสแกนข้อความในยุโรปมักเป็นต้นแบบที่หน่วยงานกำกับดูแลในภูมิภาคอ้างอิง บทเรียนสำคัญจากกรณีนี้คือ การผ่านกฎหมายเฝ้าระวังดิจิทัลสามารถเกิดขึ้นได้แม้เสียงส่วนใหญ่จะคัดค้าน หากกลไกทางขั้นตอนถูกใช้อย่างชำนาญ และการได้รับการยกเว้นแบบ E2E ที่ดูเหมือนเป็นชัยชนะอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาต่อรองในอนาคตที่ยิ่งถอยร่นมากขึ้นในการเจรจาเพื่อกฎหมาย Chat Control 2.0 ฉบับถาวรในเดือนกันยายน