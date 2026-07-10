ก.ล.ต. เรียก"สุภาพร พิมพงษ์"ให้ปากคำ ยัน “ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน” ้แจงถูกสวมสิทธิ์

ก.ล.ต. ร่วมกับ บก.ปอศ เชิญนางสาวสุภาพร พิมพงษ์ ซึ่งเป็นผู้รายงานแบบ 246-2 มาให้ถ้อยคำกับ ก.ล.ต. และพนักงานสอบสวน
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. . กล่าวว่า “จากที่พบกระแสข่าวการกล่าวถึงกรณีนางสาวสุภาพร พิมพงษ์ ชาวกรุงเทพฯ ไม่ได้รับการติดต่อจาก ก.ล.ต. หรือตำรวจ นั้น
ขอเรียนว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่รายงานข้อมูลตามแบบรายงาน 246-2 โดย ก.ล.ต. ขอยืนยันว่า ขณะนี้ ก.ล.ต. ได้ร่วมกับ บก.ปอศ ในการเชิญนางสาวสุภาพร พิมพงษ์ ซึ่งเป็นผู้รายงานแบบ 246-2 มาให้ถ้อยคำกับ ก.ล.ต. และพนักงานสอบสวน”
อย่างไรก็ดี นางสาวสุภาพร พิมพงษ์ ที่ตกเป็นข่าวนั้น ไม่ใช่คนเดียวกันกับที่เล่นหุ้น พร้อมกับให้เหตุผลว่า
ถูกสวมสิทธิ์