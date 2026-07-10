ออมสินจัดมหกรรมกีฬาธนาคารโรงเรียน ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 4.6 ล้านบาท

ระเบิดศึกกับ 3 กีฬาสุดมัน! ออมสินจัด ‘ออมสิน Youth Sports Festival 2026’ มหกรรมกีฬาธนาคารโรงเรียนสุดยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัลรวมกว่า 4.6 ล้านบาท ทีมไหนพร้อมสู้ศึก สมัครเลยที่ www.gsb.or.th
จัดเต็ม 3 ชนิดกีฬายอดนิยม ได้แก่ ฟุตบอลชาย บาสเกตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง เฟ้นหาสุดยอดนักกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี จากสถานศึกษาสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนทั่วประเทศ
เวทีแห่งชัยชนะและโอกาสในการต่อยอดสู่เส้นทางการศึกษาและการเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต ควบคู่กับการส่งเสริมบทบาทของโครงการธนาคารโรงเรียนในการพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน
เดินหน้าสู่สนามที่ 3 จากทั้งหมด 6 สนามทั่วประเทศ ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และติดตามว่าทีมใดจะคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ทีมไหนสนใจ รีบสมัครเลย
- ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน: gsbyouthsports.gsb.or.th/schedule
- สมัครแข่งขัน: https://to.gsb.or.th/1QqYoiUw
รักทีมไหน เชียร์ทีมใคร สามารถติดตามข่าวสาร รวมถึงโปรแกรมการแข่งขันได้ที่ช่องทาง Facebook / YouTube / TikTok : ออมสิน Youth Sports Festival