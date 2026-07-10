ตลท.จับมือ จัดเวิร์กชอป Happy Money in Action

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดเวิร์กชอป Happy Money in Action “ส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย” ภายใต้โครงการ Money Management & Investment เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงิน การออม และการบริหารจัดการหนี้ แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวม 51 คน ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ค. 2569 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท. ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ณฐิกา ปิตะนีละบุตร อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ
ในปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์มากขึ้น เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานผ่าน SET e-Learning 3 หลักสูตร ได้แก่ “เงินทองต้องวางแผน” “รู้ก่อนเป็นหนี้ จะได้ไม่รู้งี้ทีหลัง” และ “เป็นหนี้แล้วจัดการยังไง” และ ต่อยอดเวิร์กชอปหลักสูตร “Life Coach วาดเส้นชัย ก่อนพาใจ เข้าสู่เส้นทาง” พร้อมฝึกฝนการใช้เครื่องมือจัดการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกรณีศึกษาจริง ด้วย Happy Money Application โดยแผนการเงินส่วนบุคคลและครอบครัวที่ผู้เข้าอบรมจัดทำขึ้น จะได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับองค์กรที่สนใจร่วมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney