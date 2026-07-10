GCAP GOLD เตือนทองคำผันผวนรับศึก Fed Minutes

จีแคป ประเมินสถานการณ์ราคาทองคำระยะสั้นยังผันผวนในกรอบการฟื้นตัว แนะนักลงทุนจับตาการรายงาน Fed Minutes และตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินในอนาคต ชี้สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงตึงเครียดสร้างความเปราะบางในทุกมิติ ด้านฝ่ายวิจัยระบุ หากราคาทองคำสามารถฝ่าด่าน $4,250–$4,300 ได้ ส่อแววพลิกกลับเป็นขาขึ้น พร้อมสู่การเปลี่ยนเทรนด์รอบใหม่
นางสาวอารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD เปิดเผยว่า ราคาทองคำเปิดสัปดาห์นี้ด้วยสัญญาณบวก หลังตลาดเริ่มมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจไม่มีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงต้องซื้อขายอย่างระมัดระวังเพื่อรอแรงกระตุ้นสำคัญจากการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC (Fed Minutes) ในการดูทิศทางเงินเฟ้อ หากเฟดยังคงเข้มงวด ดอลลาร์อาจพลิกมาแข็งค่าซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อทิศทางทองคำระยะสั้น
ทั้งนี้ นอกจาก Fed Minutes แล้ว ยังมีประเด็นเศรษฐกิจที่นักลงทุนต้องติดตาม ทั้งดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการ รวมถึงตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญชี้ชะตาดอกเบี้ยเฟด ทั้งนี้ หากตัวเลขออกมาแกร่งเกินคาด ส่งผลให้ตลาดอาจกลับมาให้น้ำหนักกับการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง ดอลลาร์พุ่ง จะกดดันราคาทองคำอาจมีย่อในระยะสั้น ในทางกลับกันหากตัวเลขเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว อาจจะเพิ่มความผ่อนคลายนโยบายการเงินและการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะหนุนราคาทองคำทะยานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ด้านปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ GCAP GOLD ประเมินว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางสูง แม้จะมีความพยายามเดินหน้าเจรจา แต่ความตึงเครียดได้กลับมารุนแรงขึ้น หลังสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีและระงับสิทธิการขายน้ำมันของอิหร่าน ส่งผลให้ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของการขนส่งพลังงานโลกยังคงอยู่ หากความขัดแย้งยกระดับจนผลักดันเงินเฟ้อให้เร่งตัวขึ้น อาจเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำในระยะสั้นผ่านมุมมองดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับสูงต่อไป อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวความไม่แน่นอนนี้จะยิ่งตอกย้ำคุณค่าของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงที่มั่นคง
ฝ่ายวิเคราะห์ GCAP GOLD ประเมินกลยุทธ์การลงทุนว่า ราคาทองคำเริ่มส่งสัญญาณรีบาวด์และเคลื่อนไหวในกรอบฟื้นตัว โดยมีแนวต้านสำคัญที่ $4,250–$4,300 (ราคาทองคำไทยประมาณ 66,800–67,500 บาท) ซึ่งหากสามารถทะลุและยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ จะเป็นการยืนยันการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ $4,125 และ $4,065 (ราคาทองคำไทยประมาณ 64,900–64,000 บาท) ซึ่งมองเป็นจังหวะพักฐานเพื่อสะสม ดังนั้น นักลงทุนระยะสั้นแนะนำใช้จังหวะย่อตัวเข้าซื้อและทยอยแบ่งขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน ส่วนผู้ลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวสามารถใช้ช่วงการอ่อนตัวเป็นโอกาสทยอยสะสมทองคำเพิ่ม โดยยังต้องติดตามรายงานการประชุม Fed Minutes และข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดทิศทางราคาทองคำในระยะต่อไป