Forbes เผย 50 เศรษฐีไทยปี 69 เฉลิม เรดบูล แชมป์ 3 ปีซ้อนซีพี-GULF-WHA-เซ็นทรัล ปั๊มความมั่งคั่ง

นิตยสาร Forbes เปิดชื่อ 50 มหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2569 เฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัว ครองตำแหน่งมหาเศรษฐีมั่งคั่งสุดในไทยต่อเนื่องปีที่ 3ขณะที่มหาเศรษฐีรวม 33 รายมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโต
Forbes ระบุว่าแม้ประเทศไทยจะต้องเผชิญความตึงเครียดจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา แต่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงแสดงความแข็งแกร่ง โดยขยายตัวได้ที่ 2.4% อานิสงส์หลักจากการบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวและภาคการส่งออกที่กลับมาเติบโตอีกครั้ง ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง ดันมูลค่าทรัพย์สินรวมของ 50 มหาเศรษฐีไทยพุ่งขึ้นถึง 10% แตะระดับ 1.87 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเกณฑ์ขั้นต่ำในการติดอันดับปีนี้ขยับสูงขึ้นเป็น 555 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (จากเดิม 420 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
อันดับ 1: เฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัว (Red Bull) ครองแชมป์บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ด้วยทรัพย์สิน 4.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังยอดขาย Red Bull ทั่วโลกพุ่งทะลุ 1.4 หมื่นล้านกระป๋อง ดันรายได้บริษัทโต 8% สู่ระดับ 1.22 หมื่นล้านยูโร
อันดับ 2: พี่น้องเจียรวนนท์ (เครือ CP) ทรัพย์สินสุทธิ 3.66 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปีนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการโทรคมนาคม หลัง Arise Digital Technology บริษัทลงทุนของ ศุภชัย เจียรวนนท์ ทุ่มงบกว่า 1 แสนล้านบาท (3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เข้าซื้อหุ้น 25% ในทรู คอร์ปอเรชั่น จาก Telenor Group
อันดับ 3: สารัชถ์ รัตนาวะดี (GULF) บิ๊กพลังงานและโทรคมนาคม เป็นผู้ที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเชิงมูลค่า โดยพุ่งขึ้น 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สู่ 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หลัง GULF รุกคืบเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นในธนาคารกสิกรไทยเกือบ 10% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2
อันดับ 4: ตระกูลจิราธิวัฒน์ (กลุ่มเซ็นทรัล) ขยับขึ้นมาพร้อมทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นกว่า 1 ใน 3 เป็น 1.17 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย เซ็นทรัล รีเทล เตรียมงบลงทุนอีก 1.8 หมื่นล้านบาท เพื่อขยายอาณาจักรค้าปลีกทั้งในไทยและเวียดนาม
อันดับ 5: เจริญ สิริวัฒนภักดี (ไทยเบฟ/เฟรเซอร์ส) ทรัพย์สินโต 10% แตะ 1.15 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ จากอานิสงส์การปรับโครงสร้างพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ในสิงคโปร์
เทรนด์ AI ดัน WHA พุ่งกระฉูด 69% -2 บิ๊กเทคคัมแบ็ก
จรีพร จารุกรสกุล แห่ง WHA Group โชว์ฟอร์มโดดเด่นที่สุดจากกระแส AI Data Center ที่ทุนต่างชาติแห่ปักหมุดในไทย ดันทรัพย์สินพุ่ง 69% แตะ 1.25 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ บัญชา องค์โฆษิต (KCE) และ กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ (GUNKUL) ได้อานิสงส์จากซัพพลายเชน AI และพลังงานสะอาด ควงคู่รีเทิร์นสู่ทำเนียบมหาเศรษฐีอีกครั้ง
การผลัดใบของ 3 ตระกูลดัง ปีนี้มีมหาเศรษฐีรุ่นใหญ่ล่วงลับ 3 ราย ส่งไม้ต่อให้ทายาทและครอบครัว ได้แก่ กฤตย์ รัตนรักษ์ (ช่อง 7HD) ส่งต่อให้บุตรชาย ชัชชน รัตนรักษ์, นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (BDMS) ทรัพย์สินถูกรวมเข้าสู่ตระกูลปราสาททองโอสถ และ ชูชาติ พัชรชัย (เมืองไทย แคปปิตอล) ซึ่งปีนี้มีชื่อ ดาวนภา พัชรชัย (ภรรยา) อยู่ในทำเนียบเพียงผู้เดียว
สำหรับ 10 อันดับแรก มหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2569
1. เฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัว ทรัพย์สิน 4.7 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 1.54 ล้านล้านบาท
2. พี่น้องเจียรวนนท์ ทรัพย์สิน 3.66 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 1.2 ล้านล้านบาท
3. สารัชถ์ รัตนาวะดี ทรัพย์สิน 1.76 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 5.75 แสนล้านบาท
4. ตระกูลจิราธิวัฒน์ทรัพย์สิน 1.17 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 3.82 แสนล้านบาท
5. เจริญ สิริวัฒนภักดี และครอบครัวทรัพย์สิน 1.15 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 3.76 แสนล้านบาท
6. ตระกูลไชยวรรณ ทรัพย์สิน 5.1 พันล้านเหรียญ หรือ 1.67 แสนล้านบาท
7. ตระกูลปราสาททองโอสถทรัพย์สิน 3.7 พันล้านเหรียญ หรือ 1.21 แสนล้านบาท
8. เสถียร เสถียรธรรมะทรัพย์สิน 2.8 พันล้านเหรียญ หรือ 9.15 หมื่นล้านบาท
9. อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา และครอบครัวทรัพย์สิน 2.4 พันล้านเหรียญ หรือ 7.84 หมื่นล้านบาท
10.ชัชชน รัตนรักษ์ ทรัพย์สิน 2.3 พันล้านเหรียญ หรือ 7.51 หมื่นล้านบาท