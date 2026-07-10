TRUE แจงเช็คทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดไม่พบชื่อ สุภาพร พิมพงษ์

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น [TRUE] เปิดเผยว่า ตามที่มีบุคคลแจ้งแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด คือ วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 พบว่า ไม่ปรากฏชื่อของบุคคลที่ทำการรายงานแบบ 246-2 ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รายงานพัฒนาการที่สำคัญผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ แล้ว เมื่อวันที่ 7 และ 9 กรกฎาคม 2569 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ในระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป