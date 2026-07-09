ก.ล.ต.พบตัวแล้ว "สุภาพร" ยันดำเนินคดี "พอร์ตทิพย์" เข้าถือหุ้น TRUE สัดส่วน 7%

ก.ล.ต.พบตัว "สุภาพร" แล้ว ติดต่อได้ -มีตัวตนจริง" แต่ขอไม่เปิดเผยเจตนารายงาน "พอร์ตทิพย์" เหตุอยู่ระหว่างดำเนินคดี กรณีมีรายงานว่า น.ส.สุภาพร พิมพงษ์ ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักในวงการตลาดทุน เข้าถือหุ้น TRUE สัดส่วน 7% และยังถือหุ้นในบริษัทอื่น ๆ อีก 5 บริษัท
วันนี้ (9 ก.ค.2569) นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.พบตัว น.ส.สุภาพร พิมพงษ์ แล้ว ซึ่งสามารถติดต่อได้ และมีตัวตนจริง แต่ขอไม่เปิดเผยเจตนารายงาน "พอร์ตทิพย์" เพราะอยู่ระหว่างดำเนินคดี ซึ่งการตรวจสอบรายงานการได้มาของทั้ง 7 รายการ 6 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท ไม่จริงทั้งหมด
น.ส.สุชา บุณยเนตร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ระบุว่า ระบบลงทะเบียน สำหรับการรายงานข้อมูลการได้มาของหลักทรัพย์ฯ ตามแบบ 246-2 ถูกออกแบบระบบให้สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้กรอกข้อมูลอย่างรัดกุม เพราะการรายงานตามแบบ 246-2 เป็นการรายงานรับรองการได้มาของหลักทรัพย์ด้วยตัวเอง หรือ self declare ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล จึงสามารถระบุได้ว่า "สุภาพร " มีตัวตนอยู่จริง
ขณะที่เมื่อวานนี้ (8 ก.ค.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ตนกำชับเลขาธิการ ก.ล.ต.ให้เร่งตรวจสอบกรณีการแจ้งการถือหุ้นของ น.ส.สุภาพร เพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และกระทบต่อการทำหน้าที่ของ ก.ล.ต.
ก่อนหน้านี้ เกิดการตั้งคำถามต่อการแจ้งการถือหุ้นตามแบบ 246-2 ต่อ ก.ล.ต. ของ น.ส.สุภาพร ในการถือหุ้น TRUE สัดส่วน 7% และยังถือหุ้นในบริษัทอื่น ๆ อีก 5 บริษัท โดยยังไม่มีความชัดเจนถึงที่มาของหุ้น และประวัติความเป็นมาของนักลงทุนรายนี้