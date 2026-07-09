ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.46-อ่อนค่าทดสอบแนว 33.43-แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 14 เดือน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(9ก.ค.69)แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 14 เดือนที่ 33.54 ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 33.43 อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.48 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงแรกท่ามกลางแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้น และการคาดการณ์ถึงโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด อย่างไรก็ดี เงินบาทล้างช่วงอ่อนค่าและฟื้นตัวกลับมาได้ในช่วงบ่าย โดยมีอานิสงส์จากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลกที่กลับมายืนเหนือระดับ 4,100 ดอลลาร์ฯ ต่อออนซ์อีกครั้ง สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 8,634 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 3,090 ล้านบาท
ส่วนค่าเฉลี่ย Indicative forward points ของธุรกรรมระยะ 3 เดือนสำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้ 50-200 ล้านบาทต่อปี รายงานข้อมูล ณ 10.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 จากเว็บไซต์ ธปท. อยู่ที่ -27.34 สำหรับผู้ส่งออก (ขายเงินดอลลาร์ฯ ล่วงหน้า) และที่ -23.93 สำหรับผู้นำเข้า (ซื้อเงินดอลลาร์ฯ ล่วงหน้า)
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.30-33.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง