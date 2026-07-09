ศุภาลัย ส่ง "Supalai PARC เอกมัย-พัฒนาการ"เจาะ Real Demand

เผยตลาดคอนโดยุคหลังโควิด-19 ปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภค เปลี่ยนผ่านสู่เทรนด์ Ready to Move ผู้ซื้อเน้นเลือก "คุณภาพชีวิตและประสบการณ์จริง" มากกว่าตัดสินใจจากทำเลหรือราคา ”ศุภาลัย“เดินหน้าเปิดตึกจริงโครงการ "Supalai PARC เอกมัย-พัฒนาการ" มูลค่า 4,600 ล้านบาท จับกลุ่มซื้ออยู่จริง
นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2563 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต่างทยอยชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ เนื่องจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ต้นทุนการก่อสร้าง และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยยังมีอยู่ต่อเนื่อง เพียงแต่ผู้บริโภคใช้เวลาคิดทบทวนมากขึ้น ส่งผลให้กระแสคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมอยู่ (Ready to Move) ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อได้เห็นห้องจริง บรรยากาศจริง และตรวจสอบคุณภาพก่อนเข้าอยู่ได้ทันที
โครงการ Supalai PARC เอกมัย-พัฒนาการ เป็นคอนโดมิเนียม High-Rise สร้างเสร็จพร้อมอยู่ จำนวน 2 อาคาร รวม 1,607 ยูนิต ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากกลุ่ม Real Demand ที่มองหาที่อยู่อาศัยระยะยาว โดยมีจุดเด่นหลัก ๆ ดังนี้
พื้นที่สีเขียวมากกว่า 4.5 ไร่: จากพื้นที่โครงการทั้งหมดกว่า 13 ไร่ ออกแบบสวนสไตล์ European Landscape (French Parc และ Lake Parc) เชื่อมต่อพื้นที่กิจกรรมและส่วนกลางครบครัน
ฟังก์ชันห้องตอบโจทย์ Flexible Living: รูปแบบห้องมีตั้งแต่สตูดิโอ ถึง 2 ห้องนอน (ขนาด 30–64 ตร.ม.) พร้อมพื้นที่ "Me Corner" ที่เปิดให้ผู้พักอาศัยปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์
สิ่งอำนวยความสะดวกจัดเต็ม: ทั้ง Olympic Pool, Full Fitness, Sky Lounge, Workshop Studio รวมถึงบริการ Shuttle Service รับ-ส่ง Airport Rail Link สถานีรามคำแหง และระบบกรองอากาศ PM2.5 Filter ทำเลเชื่อมต่อโซนเศรษฐกิจ ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ เชื่อมต่อเอกมัย-ทองหล่อได้สะดวก ใกล้ทางด่วนฉลองรัชและศรีรัช
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวนับเป็น "The Living Lab" ของศุภาลัย ที่ใช้เป็นพื้นที่ทดลองระบบก่อสร้างจริง ทั้งการออกแบบประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาพัฒนาเป็นมาตรฐานใหม่ของบริษัท
“ศุภาลัย เตรียมจัดงาน Grand Opening ภายใต้ชื่องาน "OPEN THE PARC : Open Your Way of Living" ในวันที่ 18–19 กรกฎาคม 2569 นี้ เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมตึกจริงและสัมผัสบรรยากาศจริง ในราคาเริ่มต้น 2.09 ล้านบาท พร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะภายในงาน อาทิ ฟรีค่าส่วนกลาง 1 ปี และบัตรกำนัล (Voucher) ตกแต่งห้องพักมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)”