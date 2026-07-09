ทีทีบี เปิดมุมมองครึ่งปีหลัง ชี้ช่องลงทุน ในงาน “ttb reserve investment outlook 2026”

ทีทีบี นำโดย นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคารและความมั่งคั่งทางการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารจากพันธมิตร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอมุนดิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา “ttb reserve investment outlook 2026” ภายใต้แนวคิด “Shaping Growth Beyond New Highs : ก้าวใหม่ของการเติบโต สู่โอกาสที่เหนือกว่า” เพื่ออัปเดตมุมมองเศรษฐกิจและแนวโน้มการลงทุนครึ่งหลังปี 2026 พร้อมเจาะลึกโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ ทั้งจากการเติบโตโลกยุคใหม่ สู่โอกาสลงทุนกับ AI ทั้งระบบ และกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงผ่านกองทุนคุณภาพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ