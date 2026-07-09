หุ้นปิดพุ่ง 32.05 จุด ขานรับ ศาล รธน.ไฟเขียวกม.กู้ 4 แสนล้าน-DELTA นำหุ้นบิ๊กแคปคึกคัก

SET ปิดที่ 1,608.30 จุด เพิ่มขึ้น 32.05 จุด (+2.03%) มูลค่าซื้อขาย 79,975.90 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยหุ้นไทยวันนี้ทะยานแกร่งกว่าภูมิภาค แรงหนุนหุ้นเทคฯสหรัฐฟื้นดัน DELTA ขึ้นนำ พร้อมรับปัจจัยบวกศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียว พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท หนุนแรงซื้อหุ้นบิ๊กแคป แนะระวังแรงขายทำกำไรหลังดัชนีกลับขึ้นมาทะลุ 1,600 จุดอีกครั้ง ทำให้ Forward PE ปี 69 ตึงตัว 16 เท่าแพงสุดในภูมิภาค ประเมินกรอบแนวรับ 1,595 จุด และแนวต้าน 1,620 จุด
ตลาดหุ้นไทย[SET.X] วันนี้ปิดที่ 1,608.30 จุด เพิ่มขึ้น 32.05 จุด (+2.03%) มูลค่าซื้อขาย 79,975.90 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงกลับมาทะลุ 1,600 โดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,586.03 จุด และทำจุดสูงสุดที่ 1,609.96 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 423 หลักทรัพย์ ลดลง 73 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 162 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแข็งแกร่งกว่าภูมิภาคหลังวานนี้ช่วงบ่ายร่วงลงกังวลสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางกลับมารุนแรง แต่เมื่อคืนนี้หุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ไม่ได้ลงไปตอบรับประเด็นดังกล่าว จึงกลายเป็นปัจจัยหนุน DELTA ดันดัชนีวันนี้
ขณะเดียวกัน วันนี้ยังได้ปัจจัยหนุนสำคัญหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ หนุนตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น โดยเป็นการปรับขึ้นของหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ ธนาคาร สื่อสาร ค้าปลีก เร่งตัวขึ้น
แนวโน้มวันพรุ่งนี้โมเมนตัมยังดี แต่ระมัดระวังแรงขายทำกำไร จากท่าทีของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟด แสดงท่าที Hawkish มากขึ้น รวมทั้ง SET กลับขึ้นมาที่ 1,600 จุด Forward PE ใกล้ 16 เท่า Valuation ตึงตัวระดับหนึ่ง และแพงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาค
แนะติดตามความต่อเนื่องของการใช้งบประมาณภาครัฐที่จะออกมา รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ที่จะผลักดันเศรษฐกิจ อาทิ BOI ความคืบหน้ามาตรการ Fast Pass ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ รวมทั้งท่าทีสงครามการค้าที่ดูผ่อนคลายมากขึ้น
ประเมินกรอบแนวรับ 1,595 จุด และแนวต้าน 1,620 จุด