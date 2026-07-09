IVNX อัพเป้า SET ปี 69-70 แตะ 1,600-1,648 จุด อานิสงส์ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนลบ.ผ่านฉลุย กางโผ 3 ธีมเด่นสลับกลุ่มลงทุน

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ (INVX) ระบุว่า แม้บรรยากาศลงทุนยังผันผวนจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และกำแพงภาษีสหรัฐฯ แต่ INVX มองตลาดจะหันมาให้น้ำหนักกับปัจจัยในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะแรงหนุนจากนโยบายการคลังเชิงรุก ซึ่งล่าสุดศาลฯ มีคำวินิจฉัย พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ช่วยหนุนการลงทุนต่อเนื่อง ทำให้ปรับเป้า SET กรณีฐานปี 69-70 สู่ 1,600-1,648 จุด จากเดิมเป้าปี 69 อยู่ที่ 1,552 จุด และปี 70 ที่ 1,599 จุด
กลยุทธ์ลงทุนหลักมุ่งเน้น Sector Rotation ใน 3 ธีม ได้แก่ 1) Domestic Play เน้นหุ้นบิ๊กแคปที่ได้ประโยชน์จากมาตรการรัฐ (CPALL CPN GLOBAL ADVANC TRUE MTC BEM) 2) New Normal Play เกาะเมกะเทรนด์พลังงานสะอาดและการย้ายฐานผลิต (GULF GPSC BGRIM WHA AMATA) และ 3) High Dividend Play เป็นหลุมหลบภัยจำกัด Downside Risk รวมทั้งดักปันผล Div. Yield >2% (ADVANC OR PTT PTTEP SCCC SIRI TQM TU) และระยะยาวรับ Yield >5% ต่อปี (AP BBL FTREIT LHSC PTT)
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 69 สภาฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2570 วาระแรก วงเงิน 3.79 ล้าน ล้านบาท โดยงบลงทุนและงบกลางปีทรงตัวสูง 1.41 ล้านล้านบาท ผสานความชัดเจนของ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่า ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักช่วยผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐ เช่น ไทยช่วยไทยพลัส, การลงทุนขับเคลื่อนนโยบาย Green Transition รวมถึงการดึงดูด FDI ผ่าน Thailand Fastpass คาดช่วยจำกัด Downside Risk และฟื้นฟูความเชื่อมั่นนักลงทุน ตลอดจนสร้าง Multiplier Effect ต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทย
สถิติย้อนหลัง 10 ปีชี้ว่า 1 เดือนหลังสภาฯ ผ่านงบประมาณวาระ 3 SET มักให้ผลตอบแทนบวกด้วยค่าเฉลี่ย +0.3% และค่ามัธยฐาน +1.4% หนุนโดยกลุ่ม Domestic เป็นหลัก นำโดยกลุ่มรับเหมา ได้อานิสงส์ตรงจากการประมูลโครงสร้างพื้นฐานช่วยเติม Backlog ในมือ ขณะที่เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจะเพิ่มสภาพคล่องและหนุนกำลังซื้อ ส่งผลดีต่อยอดขายและคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality) ของกลุ่มการเงิน โรงแรม พาณิชย์ และอสังหาฯ
INVX ประเมินกำไรปกติเบื้องต้นของ SET ปี 70 จะแตะ 1.06 ล้านล้านบาท เติบโต 3% (ชะลอลงจากปี 69 ที่เติบโตสูง 21%) โดยมีกลุ่มธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์ เป็นแกนหลักขับเคลื่อน พร้อมทั้งกลุ่มสายการบิน วัสดุก่อสร้าง และขนส่งทางบก จะเป็นกลุ่มที่เติบโตโดดเด่นจากปัจจัยบวกเฉพาะตัว และต้นทุนดำเนินงานที่ลดลง
อย่างไรก็ดี ภาพรวมกำไรตลาดคาดยังคงถูกกดดันจากกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ตามสมมติฐานราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ปรับลดลงสู่ 70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลในปี 70 และส่วนต่างราคาปิโตรเคมีซึ่งต่ำกว่าจุดคุ้มทุนที่ 450 เหรียญสหรัฐ/ตัน
แม้มีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่มองตลาดซึมซับปัจจัยนี้ไปแล้วและนักลงทุนจะหันมาให้น้ำหนักกับปัจจัยในประเทศเป็นหลัก ซึ่งภายใต้สภาพแวดล้อมเชิงบวกและล่าสุดคลังสามารถเดินหน้า พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนลบ. ทำให้ INVX ประเมินกรณีฐานใหม่ โดยปี 69 คาด GDP จะเติบโต 2.0% (เดิม 1.6%) หนุน EPS SET แตะ 100 บาท (เดิม 97 บาท) นำไปสู่เป้าดัชนีที่ 1,600 จุด และปี 70 คาด GDP จะโตต่อ 2.0% ดัน EPS SET สู่ 103 บาท พร้อมเป้าดัชนี 1,648 จุด