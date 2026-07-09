ทีทีบีจับมือกลุ่มธนชาต-เอ็มบีเคจัดโมเดล'โค้ชปลดหนี้'ยกระดับคุณภาพาชีวิตทางการเงินพนง.

กลุ่มธนชาต(ทุนธนชาต-เอ็มบีเค-ราชธานีลิสซิ่ง)จับมือทีทีบีใช้บริการโครงการ'โค้ชปลดหนี้' มาดูแลชีวิตทางการเงินพนักงานเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม วางรากฐานความมั่นคงทางการเงินให้ในระยะยาว สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงเศรษฐกิจไทยยังคงมีความท้าทาย พนักงานบางส่วนต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายและความกดดันทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความสุข และคุณภาพชีวิต โครงการ'โค้ชปลดหนี้'ของทีทีบีจึงเข้ามาช่วยให้พนักงานเข้าถึงองค์ความรู้ เครื่องมือ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถรับมือกับความท้าทายทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
"ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจในการร่วมกันสร้างสังคมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยไม่ได้มุ่งหวังเพียงช่วยบรรเทาปัญหาหนี้ในระยะสั้น แต่ต้องการวางรากฐานความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานในระยะยาว เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน"
นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การร่วมมือกันครั้งนี้ จึงเป็นการส่งมอบความห่วงใยที่ตรงจุด ผ่านการตรวจสุขภาพทางการเงิน การเรียนหลักสูตรจัดการเงิน และการส่งต่อเคสที่มีปัญหาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้าง"สังคม เอ็ม บี เค ที่ปราศจากหนี้" และพาพนักงานสู่ชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง ซึ่งบริษัทจะผลักดันและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน เพื่อสร้าง สังคมเอ็ม บี เค ที่ปราศจากหนี้และก้าวสู่ชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง
ด้านนายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “โค้ชปลดหนี้” เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะเปิดโอกาสให้พนักงานได้กลับมาทบทวนและทำความเข้าใจสถานะทางการเงินของตนเองอย่างเป็นระบบ ราชธานีลิสซิ่งดำเนินธุรกิจด้านการเงิน มองว่าการมีวินัยทางการเงินที่ดีเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานทุกคน ไม่เพียงในมิติของการใช้ชีวิตส่วนตัว แต่ยังสะท้อนถึงความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อเรื่องการเงินในภาพรวมด้วย จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยให้พนักงานได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวินัยทางการเงินที่ถูกต้อง
ขณะที่นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทยธนชาต(ทีทีบี) กล่าวว่า ทีทีบีพัฒนาโครงการ"โค้ชปลดหนี้"ขึ้นและเปิดตัวกับพนักงานทีทีบีในปี 2566 โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างถูกต้องและยั่งยืน ซึ่งสะท้อนความเชื่อของธนาคารที่ว่าการมีรากฐานการเงินที่มั่นคงของพนักงาน คือจุดเริ่มต้นสำคัญในการส่งต่อความมั่นคงทางการเงินสู่ลูกค้าและสังคมโดยรวม โดยได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพการเงิน และเสริมศักยภาพมนุษย์เงินเดือนในการบริหารจัดการหนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อว่าการมีชีวิตทางการเงินที่ดีเริ่มต้นได้จากความเข้าใจและกำลังใจที่ถูกส่งต่ออย่างต่อเนื่อง โครงการ “โค้ชปลดหนี้” จึงไม่ใช่เพียงการให้ความรู้เรื่องการเงิน แต่คือการอยู่เคียงข้างพนักงานให้ค่อย ๆ ก้าวข้ามปัญหาหนี้ได้อย่างมั่นใจ