ทิสโก้เผยกำไรAEONTSโตตามคาด-คุณภาพสินทรัพย์ทรงตัว-แนะนำ'ซื้อ'ราคา136

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้เผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2569 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)แจ้งกำไรสุทธิรายไตรมาส 793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน(YoY) โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ(Credit Cost)ที่ลดลง ผลประกอบการสอดคล้องกับประมาณการของทิสโก้ แต่สูงกว่าประมาณการของตลาดประมาณ 6% หากไม่รวมกำไรพิเศษที่บันทึกในไตรมาสก่อน กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.7%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า(QoQ) โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร(SG&A)ที่ลดลง และการตั้งสำรองหนี้สูญที่ลดลง
ส่วนคุณภาพสินทรัพย์ยังคงแข็งแกร่ง แม้เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยผู้บริหารชะลอการเติบโตของสินเชื่อตั้งแต่เริ่มเกิดความขัดแย้ง เพื่อรักษาคุณภาพสินทรัพย์ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ความกังวลด้านเงินเฟ้อ และภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ลดลง 0.2% QoQ เหลือ 4.78 พันล้านบาท แม้อัตราส่วน NPL Ratio จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 5.59% จาก 5.55% เนื่องจากพอร์ตสินเชื่อมีขนาดเล็กลง สินเชื่อค้างชำระ Stage2 (เกิน 30 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 90 วัน) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.88% จาก 2.69% ในไตรมาสก่อน Credit cost อยู่ที่ 7.95% ต่ำกว่าทั้งประมาณการของทิสโก้และระดับ 8.28% ในไตรมาสก่อน และอัตราส่วนเงินสำรองต่อหนี้เสียทรงตัวในวงกว้างที่ 168.7% เทียบกับ 161.8% เมื่อปีก่อน
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของสินเชื่อยังคงอ่อนแอ โดยสินเชื่อรวมลดลง 0.9% QoQ และ 3.9% YoY เหลือ 85.4 พันล้านบาท สินเชื่อบุคคลลดลง 0.8% QoQ และ 4.4% YoY เหลือ 40.6 พันล้านบาท สินเชื่อบัตรเครดิตลดลง 2.1% QoQ และ 9.1% YoY เหลือ 33.4 พันล้านบาท ในทางกลับกัน สินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มขึ้น 2.1% QoQ และ 17.8% YoY เป็น 11.1 พันล้านบาท การที่พอร์ตสินเชื่ออ่อนแอลงส่งผลกดดันต่อรายได้ โดยรายได้ดอกเบี้ยลดลง 2.7% QoQ และ 6.3% YoY เหลือ 4.18 พันล้านบาท
ด้านรายได้จากการติดตามหนี้สูญเพิ่มขึ้น 9.3% YoY แต่ลดลง 8.6% QoQ เหลือ 619 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของทิสโก้เล็กน้อย ทั้งนี้ AEONTS ไม่ได้บันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ตัดจำหน่ายแล้วในไตรมาสนี้ เนื่องจากธุรกรรมลักษณะดังกล่าวมักดำเนินการใน 2Qและ4Q เพื่อสนับสนุนการจ่ายเงินปันผล จึงคาดว่ารายได้ส่วนนี้จะกลับมาในไตรมาสหน้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนทั้งกำไรและเงินปันผลระหว่างกาล
ทั้งนี้ จากการประชุมแถลงผลประกอบการและการประชุมนักวิเคราะห์ บล.ทิสโก้มองว่ามีความเสี่ยงด้าน downside ต่อประมาณการการเติบโตของสินเชื่อในปี 69 และ 70 ของเราที่ตั้งไว้ 2.1%/2.8% ภายใต้กรณีเลวร้ายที่กำไรปี 69 ทรงตัว กำไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ 12 บาท ซึ่งคิดเป็น P/E Ratio 8.5 เท่า ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ Trailing P/BV 0.94 เท่า และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่คาดว่าจะไม่น้อยกว่า 5.3% ซึ่งบ่งชี้ว่าความเสี่ยงขาลงของราคาหุ้นมีจำกัด จึงยังคงเชื่อว่าปัจจัยหนุนสำคัญของราคาหุ้นคือการปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยบล.ทิสโก้ยังคงคำแนะนำ'ซื้อ' สำหรับ AEONTS โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 136.00 บาท