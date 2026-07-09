MONEY EXPO 2026 HATYAI เงินสะพัดกว่า 4.3 พันล.

งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 16 MONEY EXPO 2026 HATYAI จัดโดย “วารสารการเงินธนาคาร” วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 มียอดธุรกรรมออฟไลน์และออนไลน์รวม 3 วันกว่า 4,300 ล้านบาท ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ยื่นขอกู้ในงานสูงเป็นอันดับ 1 วงเงินรวมกว่า 1,100 ล้านบาท สินเชื่อบ้าน ชูโปรฯ ดอกเบี้ยพิเศษติดอันดับ 2 วงเงินกว่า 960 ล้านบาท ยอดซื้อกองทุนพุ่งอันดับ 3 กว่า 810 ล้านบาท
นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 16 MONEY EXPO 2026 HATYAI ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “AI WEALTH CREATION ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลังเอไอ” ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 และลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่า มียอดธุรกรรมทางการเงินการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.moneyexpo.net รวมกว่า 4,300 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการกว่า 8,100 ราย
สำหรับยอดธุรกรรมที่สูงเป็น อันดับ 1 ได้แก่ สินเชื่อเอสเอ็มอี มียอดเงินกู้วงเงินรวม 1,100 ล้านบาท โดยมีแคมเปญอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้ามายื่นขอกู้ในงาน เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ (SME D Bank) มีโปร 3 พลัสเพื่อเอสเอ็มอีไทย สินเชื่อปลุกพลัง SME สงขลาพลัส+ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปี นาน 3 ปี พลัสที่ 1 ลดค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ 0.5% พลัสที่ 2 รับบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท พลัสที่ 3 เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาธุรกิจ DX by SME D Bank เติมความรู้
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าฯ (EXIM BANK) เสนอสินเชื่อ Soft Loan พลิกฟื้น SMEs ไทย สำหรับ SMEs ที่ต้องการเสริมสภาพคล่อง รับมือความผันผวนการค้าโลก อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี 2 ปีแรก วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท, ธนาคารอิสลามฯ มีสินเชื่อฮาลาล คอนเฟิร์ม (รีไฟแนนซ์, เงินทุนระยะยาว, เงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ) วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท อัตรากำไรปีแรก 3.99% ต่อปี รองรับสถานประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พร้อมมาตรการค้ำประกันสินเชื่อ จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้แก่ “บสย. Quick Big Win” ฟรี! ค่าธรรมเนียม 3 ปีแรก และ “กระบะพี่ มีคลังค้ำ” ช่วยรายย่อย/อาชีพอิสระ/เกษตรกร ซื้อรถกระบะมือ 1 และ 2 (รวมรถ EV) ค้ำประกันนาน 7 ปี ฟรี! ค่าธรรมเนียม 3 ปีแรก
นอกจากนี้ ทางด้านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ยกศูนย์ให้คำปรึกษา SME ครบวงจรมาให้บริการให้คำปรึกษาด้านการขึ้นทะเบียนธุรกิจเบื้องต้น ช่วยเชื่อมโยงหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้การสนับสนุนผ่านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ อุดหนุนงบประมาณการพัฒนาธุรกิจสูงสุด 200,000 บาทต่อปี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจให้กับ SME ให้ตรงเป้า
อันดับ 2 สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้าน รวมวงเงินกู้กว่า 960 ล้านบาท จากโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ธนาคารนำมาแข่งขันกันในงาน เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.79% ต่อปี ฟรีค่าจดจำนอง 1% และค่าประเมินราคาหลักประกัน, ธนาคารออมสิน สินเชื่อบ้านหลังแรก อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% ต่อปี 4 เดือนแรก ผ่อนเริ่มต้นปีแรก ล้านละ 2,500 บาท/เดือน, ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.99% ต่อปี ฟรี ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อบ้านใหม่ / บ้านมือสอง / ปลูกสร้างบ้าน วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน ผ่อนนาน 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% นาน 3 ปี สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ วงเงินสูงสุด 100% ผ่อนนาน 30 ปี ดอกเบี้ยปีแรก 1.49% ต่อปี
นอกจากนี้ ธอส.ยังนำทรัพย์ NPA ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า และคอนโดฯ ในพื้นที่เขตหาดใหญ่ สมุทรสาคร เพชรบุรี และสุราษฎร์ธานี มาลดสูงสุด 50% มากกว่า 400 รายการ พร้อมสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 24 เดือน
อันดับ 3 กองทุนรวม มียอดเงินลงทุนมูลค่ากว่า 810 ล้านบาท โดยภายในงานมีกองทุนรวมให้เลือกลงทุนมากมาย ทั้งกองทุนที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ นำ B-WEALTH TH Series กองทุนที่สามารถปรับสัดส่วนพอร์ตลงทุนได้ด้วยตนเองตามภาวะตลาด ทั้งกองทุนตราสารหนี้ กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก เช่น กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน ทองคำ)
ธนาคารกรุงไทย เสนอ KTWC-GROWTH-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวม ETF ในต่างประเทศ โดยมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กำหนด, ธนาคารกสิกรไทย มีโปรโมชั่นเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนผ่าน KPLUS รับกระเป๋าเดินทาง Trolley Bag มูลค่า 1,400 หรือ บัตรเซ็นทรัล กิฟต์การ์ด มูลค่า 300 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
อันดับ 4 ประกันชีวิต/ประกันภัยและแบงก์แอสชัวรันส์ รวมทุนประกันกว่า 650 ล้านบาท โดยบริษัทประกันได้มาเปิดตัวแบบประกันใหม่ในงาน เช่น บมจ.มิตรแท้ประกันภัย เสนอ “ประกันภัยรถยนต์ EV” (E11) คุ้มครองทั้งตัวรถ แบตเตอรี่ และระบบไฟฟ้า การโจรกรรม ไฟไหม้ สามารถนำรถเข้าซ่อมได้ทั้งศูนย์บริการและอู่ในเครือข่ายของบริษัทกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 13,900 บาท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เสนอ “ดี เฮลท์ ไลต์” ที่สามารถเลือกวงเงินได้ 1 ล้าน หรือ 5 ล้านบาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และเลือกชำระเบี้ยได้ ทั้งแบบเหมาจ่ายคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก หรือแผนร่วมจ่ายส่วนแรกแบบคงที่ (Deductible) และ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าฯ “โกลบอล เซฟวิ่งส์ พลัส 25/5” ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี ให้ความคุ้มครอง 25 ปี การันตีเงินคืนรวมสูงสุด 525% พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมอ้างอิงดัชนีระดับโลก เบี้ยเริ่มต้น 20,000-50,000 บาท
ส่วน บมจ.ซัมซุงประกันชีวิต เสนอ “ซัมซุง 888” ชำระเบี้ย 8 ปี คุ้มครองถึงอายุ 88 ปี รับเงินคืน 8% ทุกปี, บมจ.แรบบิทประกันชีวิต “คุ้มทุนวัย 85/5” ส่งเบี้ยประกัน 5 ปี รับกำไร 1-2 แสนบาท แล้วแต่ช่วงอายุ เบี้ยขั้นต่ำ 30,000 บาท, บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต “คุ้มครองยาวเซฟวิ่ง 90/2” รับเงินคืนปีที่ 1-5 10,000 บาท ปีที่ 6-34 50,000 บาท ปีที่ 35-90 70,000 บาทต่อปี เบี้ยขั้นต่ำ 50,000 บาท
ด้านสำนักงาน คปภ. มานำเสนอเรื่องน่ารู้ประกันภัย โดยปูพื้นฐานตั้งแต่รู้จักสัญญาประกันภัย แนะนำวิธีการเลือกซื้อประกันภัยตามช่วงอายุอย่างเหมาะสม ไปจนถึงสรุปรายงานเศรษฐกิจและการประกันภัยประจำภาคใต้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด
อันดับ 5 เงินฝากและสลากออมทรัพย์ รวมวงเงินกว่า 430 ล้านบาท โดยมีโปรโมชั่นเด่น เช่น ธนาคารอิสลามฯ เงินฝากประจำ ibank 23 Go Max (ฝาก 230 วัน) รับผลตอบแทนแบบขั้นบันไดสูงสุด 23.00% ต่อปี เฉลี่ย 1.023% ต่อปี พิเศษ! 230 รายแรก ที่ลงทะเบียนในงานและฝากเงินที่สาขาภายใน 10 ก.ค. 69 รับผลตอบแทนเพิ่ม 0.23%, ธนาคารกรุงไทย เงินฝากปลอดภาษี อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี เงินฝากประจำ USD 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี และเงินฝากออมทรัพย์ Global Savings อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
รวมทั้ง สลากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน อายุ 1 ปี ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท, อายุ 2 ปี ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท และสลากออมทรัพย์ ธอส. ผลตอบแทนสูง พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่มูลค่าสูงสุด 3 ล้านบาท ทุกเดือน
ปีนี้ภายในงานมีบริการให้คำปรึกษากับประชาชนที่เข้าชมงานจากหลายองค์กร อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สิน ฟรี! กับหมอหนี้ ธปท., เช็กสถานะทางการเงิน พร้อมเรียนรู้วิธีแก้หนี้ฉบับ DIY ด้วยตัวเอง และกิจกรรม“Financial Planning Clinic” โดยนักวางแผนการเงิน CFP® จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย มาให้คำปรึกษาการวางแผนการเงิน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทางด้าน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ได้เชิญชวนประชาชนชาวหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ มาเข้าร่วมโครงการ “ปิดหนี้ไวใกล้บ้าน” เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เสียผ่านโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” และ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้เสียประเภทบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่มีหลักประกันและเป็นหนี้ค้างชำระ
นอกจากนี้ ยังมีมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยกรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันการเงิน 7 แห่ง มอบข้อเสนอพิเศษให้ลูกหนี้ เช่น ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ ลดยอดผ่อนชำระ ลดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากภาระผูกพัน และงดดำเนินการบังคับคดีชั่วคราวในกรณีที่เจรจาสำเร็จ พร้อมบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน
ส่วนกิจกรรมสัมมนาจากกูรูด้านธุรกิจ-การเงิน-การลงทุน ก็ได้รับความสนใจจากประชาชน นักลงทุนเข้าฟังสัมมนาตลอดทั้ง 3 วัน
งานมหกรรมการเงินครั้งต่อไป คือ งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 20 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช