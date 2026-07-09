COCOCO เปิดเกมรุกครึ่งปีหลัง เดินหน้าขยายตลาดใน-นอก

" ไทย โคโคนัท " เปิดแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง 2569 เดินหน้าขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มแบรนด์ Thai Coco วางจำหน่ายในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกทำได้ดี พร้อมให้ความสำคัญการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การขยายตลาดส่งออก การดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง ESG ผลักดัน COCOCO สู่การเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์มะพร้าวครบวงจรในตลาดโลก
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 สามารถทำได้ดี โดยการบริหารจัดการต้นทุนเชิงรุกและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิผลสูงสุด โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการขยายรายได้และการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการต้นทุน การจัดหาวัตถุดิบ และรักษาความสามารถในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาเสถียรภาพของรายได้ได้ดี ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและกำลังซื้อในหลายภูมิภาค โดยบริษัทฯ มีการทยอยรับรู้คำสั่งซื้อใหม่ในตลาดหลัก ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย ประกอบกับความต้องการผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มน้ำมะพร้าว กะทิ และผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (Value-added Products) ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลก นอกจากนี้ ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง น้องหมาน้องแมวมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยปริมาณการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นช่วยสนับสนุน Economy of Scale และ Operating Efficiency ให้ดีขึ้น
“เราคาดว่าครึ่งปีหลังจะมีทิศทางที่ดีกว่าครึ่งปีแรก จากคำสั่งซื้อที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการขยายกำลังการผลิตในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ COCOCO สามารถสร้างการเติบโตได้มั่นคง” ดร.วรวัฒน์ กล่าว
นอกจากนี้ บริษัทยังคงเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
บริษัทฯ เดินหน้าขยายตลาดในภูมิภาคหลัก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และอเมริกา พร้อมทั้งลงทุนผ่านบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้ชื่อ NOVOCOCONUT INC. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและลดความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน ให้รองรับการเติบโตในระยะยาว โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุน การกระจายตลาดและฐานลูกค้า เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้า
"อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนการเติบโตในระยะถัดไป คือ ความคืบหน้าของโรงงาน NOVOCOCONUT INC. ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและเป็นไปตามแผน โดยโรงงานแห่งใหม่จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาวัตถุดิบ การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ และรองรับความต้องการของลูกค้าในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจระยะยาวของบริษัท” ดร.วรวัฒน์ กล่าว
นอกจากตลาดต่างประเทศที่เป็นสัดส่วนรายได้หลักแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้ขยายตลาดในประเทศตามกลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ล่าสุดได้นำน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มแบรนด์ Thai Coco เข้าวางจำหน่ายในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม และตอบรับกระแสความนิยมเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การขยายช่องทางจำหน่ายผ่าน 7-Eleven ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ Thai Coco ในตลาดภายในประเทศ ช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์ ขยายฐานลูกค้า และสร้างโอกาสในการเติบโตของยอดขาย ควบคู่กับการเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ จะยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การขยายตลาดส่งออก และการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง ESG เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลักดัน COCOCO สู่การเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์มะพร้าวครบวงจรในตลาดโลกอย่างยั่งยืน