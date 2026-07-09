PLANETชูSystem Integration-Cyber Securityรุกสถาบันการเงิน

"แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย" ปรับโครงสร้างธุรกิจ มุ่งยกระดับการเติบโต ชู System Integration และ Cyber Security เป็นธุรกิจหลัก พร้อมรุกตลาดสถาบันการเงินและต่อยอดโอกาสธุรกิจพลังงานสะอาด
นายวีรศักดิ์ อาทรชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (PLANET) เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจในรูปแบบโฮลดิ้งคอมพานี (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต พร้อมกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสการเติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรม
ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการจัดกลุ่มธุรกิจใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของแต่ละธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจมีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรับผิดชอบโดยตรง
ปัจจุบัน บริษัทให้ความสำคัญกับ กลุ่มธุรกิจ System Integration (SI) และ Cyber Security ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และการเติบโตในระยะยาว โดยเฉพาะการให้บริการแก่กลุ่มสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรขนาดใหญ่
ในส่วนของธุรกิจ Cyber Security บริษัทมุ่งเน้นโซลูชันด้าน Transaction Security เพื่อรองรับธุรกรรมทางการเงิน และได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังมองเห็นโอกาสจากการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนความต้องการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านธุรกรรมทางการเงินในอนาคต
ขณะเดียวกัน บริษัทมีรายได้ประจำ (Recurring Income) จากบริการ Subscription และสัญญาบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Agreement: MA) ระยะเวลา 3–5 ปี พร้อมทั้งมีแผนขยายบริการด้าน OT Cyber Security เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการปกป้องระบบควบคุมและสายการผลิตจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับกลุ่มธุรกิจ Defense Technology บริษัทดำเนินธุรกิจด้านระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง อาทิ ระบบวิทยุสื่อสารทางยุทธวิธี ระบบเรดาร์ ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Counter-UAS/Anti-Drone) และเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ โดยมีลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพ ซึ่งมีการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ด้านธุรกิจ Digital Power และ ESG บริษัทมองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดพลังงานสะอาดในประเทศไทย จากทั้งแนวโน้มการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชน ซึ่งช่วยกระตุ้นความต้องการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในภาคที่อยู่อาศัยและภาคธุรกิจ
ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการภายใต้รูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และดำเนินโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่หน่วยงานภาคครัวเรือนและภาคเอกชนหลายแห่ง พร้อมมีแผนขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอุตสาหกรรม (Commercial & Industrial: C&I) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) และแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานในอนาคต
สำหรับธุรกิจอื่นภายใต้กลุ่ม PLANET ประกอบด้วย
Data Center ดำเนินการผ่านบริษัท เอสทีพี แพลนเน็ต ดีซี จำกัด (STP PLANET DC) ซึ่งให้บริการศูนย์ข้อมูลมาตรฐาน Tier III ในจังหวัดระยอง รองรับบริการ Colocation และมีแผนขยายศักยภาพด้านพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับ AI และ GPU Workload ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจใช้บริการ
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ไฟฟ้าแบรนด์ Sokon และระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) โดยมุ่งเน้นตลาดกลุ่มโลจิสติกส์ ขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรธุรกิจ พร้อมให้บริการหลังการขายและบริการบำรุงรักษาแบบครบวงจร
ธุรกิจ Fiber ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ISP) ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก ซึ่งครอบคลุมอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งในกรุงเทพมหานครและเมืองเศรษฐกิจสำคัญ
นายวีรศักดิ์ กล่าวเพิ่มว่า บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) และธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (High Growth Business) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผลประกอบการในระยะยาว พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Digital Go Green