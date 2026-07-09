หุ้นปิดเช้าพุ่ง 23.71 จุด รับอานิสงส์ศาล รธน.ให้ผ่าน พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน-Fund Flow ยังไหลเข้า

SET ปิดเช้าที่ 1,599.96 จุด เพิ่มขึ้น 23.71 จุด (+1.50%) มูลค่าซื้อขายราว 41,547 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยช่วงเช้ารีบาวด์รับแรงซื้อกลับหุ้นใหญ่ ขณะที่ Fund Flow ยังไหลเข้ามาหนุน แม้มีความตึงเครียดในตะวันออกลางกลับมาอีกครั้ง แต่สถานการณ์ยังไม่รุนแรง อีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7:2 พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หนุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและการลงทุนในประเทศ แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งแดนบวกต่อ พร้อมให้แนวต้าน 1,610 จุด แนวรับ 1,580 จุด
ตลาดหุ้นไทย[SET.X] ปิดภาคเช้าที่ 1,599.96 จุด เพิ่มขึ้น 23.71 จุด (+1.50%) มูลค่าซื้อขายราว 41,547 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าปรับตัวขึ้นเคลื่อนไหวแดนบวกตลอดช่วงเช้า โดยทำจุดสูงสุด 1,601.62 จุด และจุดต่ำสุด 1,586.03 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อกลับหุ้นขนาดใหญ่หลังจากลงไปมากเมื่อวานนี้ ปัจจัยหนุนหลักคาดว่าจะยังมาจากทิศทางของ Fund Flow ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีความกังวลตึงเครียดในตะวันออกลางกลับมาอีกครั้ง แต่สถานการณ์ยังไม่ได้รุนแรงมาก ทำให้ตลาดคลายกังวลลงมาบ้าง
ขณะที่ปัจจัยในประเทศในช่วงเช้านี้ได้รับ Sentiment เชิงบวกจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7:2 พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทในส่วน 2 แสนล้านหลังที่ใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หนุนภาพรวมตลาด รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและการลงทุนในประเทศ
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวแดนบวกต่อ โดยให้แนวต้าน 1,610 จุด แนวรับ 1,580 จุด