สิงห์ เอสเตทเผยปิดขายหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาทยอดตามเป้า

รายงานข่าวจากธนาคารผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ "S"เผย การให้จองซื้อหุ้นกู้ "S"มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี ซึ่งเสนอขายล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย นักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดี สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท
นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สิงห์ เอสเตท ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และให้การตอบรับการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จนประสบความสำเร็จด้วยดี ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และศักยภาพการเติบโตของสิงห์ เอสเตท โดยบริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การบริหารพอร์ตอย่างสมดุล มุ่งเสริมความแข็งแกร่งของฐานรายได้ประจำและกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า ควบคู่กับการขับเคลื่อนโอกาสการเติบโตจากกลุ่มธุรกิจรายได้ไม่ประจำ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเสถียรภาพต่อยอดการเติบโตในระยะยาว
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม นับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญที่ดีต่อบริษัทฯ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน ตลอดจนศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการเติบโต