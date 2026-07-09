ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มิ.ย.อยู่ที่ 50.7 พลิกกลับมาดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน มิ.ย.69 อยู่ที่ระดับ 50.7 สูงขึ้นจาก 49.5 ในเดือน พ.ค.69 โดยพลิกกลับมาดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลภาวะสงครามระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน หลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดคลี่คลายลงอย่างชัดเจนจากที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงและลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) หยุดยิงชั่วคราว ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงด้วย
ประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรก ส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนในประเทศ ส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจไทย และเป็นผลดีต่อค่าครองชีพของประชาชน