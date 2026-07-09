IND เผยแนวโน้มQ2 สดใส - รุกพลังงานสะอาด สร้าง New S-Curve

"อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป " ส่งสัญญาณผลการดำเนินงานไตรมาส 2/69 สดใส ฟากผู้บริหาร “ดร.พรลภัส ณ ลำพูน”ระบุตุนงานในมือกว่า 1.9 พันล้านบาท พร้อมลุยประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง หนุนภาพรวมทั้งปีโตตามเป้า ชูกลยุทธ์คุมเข้มต้นทุน-ประสิทธิภาพงาน เผยอยู่ระหว่างศึกษาลงทุนพลังงานสะอาด หวังสร้าง New S-Curve
ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 แม้ว่าจะยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายและความเสี่ยงรอบด้าน แต่บริษัทฯ คาดว่าผลการดำเนินงานจะยังคงเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดีได้อย่างต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก เนื่องจากการวางกลยุทธ์บริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนอย่างรัดกุม โดยมีการตั้งงบสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้ในทุกโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 2/2569 คาดว่าการรับรู้รายได้ยังคงอยู่ในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่มีอยู่กว่า 1,900 ล้านบาท ประกอบกับการทยอยลงนามในสัญญาโครงการใหม่ๆ และการส่งมอบงานที่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2569 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่เร่งขับเคลื่อนโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆ
นอกจากนี้ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจสู่การให้บริการด้านการออกแบบและให้คำปรึกษาในการขอใบรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (LEED Certificate) รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งจะเข้ามาเป็น New S-Curve ที่ช่วยสร้างรายได้ในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ