ผู้ถือหุ้นDPAINT ไฟเขียว RO 368 ลบ.-ให้ลงทุน The City Phuket

ผู้ถือหุ้น " สีเดลต้า " อนุมัติการเข้าลงทุนใน " เดอะ ซิตี้ ภูเก็ต เรสซิเดนซ์ " รวมถึงอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO : Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,840 ล้านหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 8 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท มูลค่าระดมทุนรวมไม่เกิน 368 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต
ผู้ถือหุ้น บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) หรือ DPAINT อนุมัติการเข้าลงทุนใน บริษัท เดอะ ซิตี้ ภูเก็ต เรสซิเดนซ์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม The City Phuket รวมถึงอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO : Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,840 ล้านหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 8 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวมไม่เกิน 368 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 23 กรกฎาคม
นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DPAINT กล่าวว่า มติของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตระยะยาวของบริษัท โดยการเข้าลงทุนในโครงการ The City Phuket จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ หรือ New S-Curve เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างรายได้ของบริษัทในอนาคต
“ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสีทาอาคารและวัสดุก่อสร้างต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงและอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวมากขึ้น คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจึงมุ่งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่อยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญและเครือข่ายทางธุรกิจที่บริษัทมีอยู่เดิม เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่และเพิ่มศักยภาพการเติบโตในระยะยาว โดย The City Phuket ถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน”
บริษัทมองว่าการเข้าลงทุนใน CPR จะช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างความหลากหลายของแหล่งรายได้ ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลักเพียงด้านเดียว และช่วยลดความผันผวนของกระแสเงินสดในกรณีที่ธุรกิจสีทาอาคารอยู่ในช่วงวัฏจักรขาลง ขณะเดียวกัน บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดได้ทันทีภายหลังการเข้าซื้อหุ้น CPR แล้วเสร็จ ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงของผลประกอบการและสร้างฐานรายได้ประจำในระยะยาว
ในด้านโครงสร้างทางการเงิน การระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าลงทุนและการพัฒนาโครงการโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงินในระดับสูงเกินไป ช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงิน ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต
“การเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการระดมเงินเพื่อการลงทุน แต่เป็นการวางรากฐานทางการเงินเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ช่วยเสริมสภาพคล่อง เพิ่มความพร้อมด้านเงินทุน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตในอนาคต”
สำหรับการลงทุนใน The City Phuket บริษัทมองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจและสร้างการผนึกกำลังทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากสามารถนำผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง รวมถึงองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและงานก่อสร้างเข้าไปใช้ในโครงการได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมบริหารและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรม และวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการบริหารโครงการ การควบคุมต้นทุน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
นายรณฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทิศทางในอนาคตของ DPAINT ไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจสีไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยสิ้นเชิง แต่เป็นการวางโครงสร้างธุรกิจแบบคู่ขนาน โดยธุรกิจสีทาอาคารยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างกระแสเงินสดและความแข็งแกร่งให้กับบริษัท ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ ช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการเติบโตเพิ่มเติม
“การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นการขยายธุรกิจไปข้างหน้า ภายใต้กรอบความเชี่ยวชาญที่บริษัทมีอยู่เดิม เราสามารถนำผลิตภัณฑ์สีและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของบริษัทเข้าไปใช้ในโครงการได้โดยตรง ช่วยลดต้นทุน เพิ่มโอกาสทางการตลาด และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว”
ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าการระดมทุนและการลงทุนในโครงการ The City Phuket จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างแพลตฟอร์มการเติบโตใหม่ เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างรายได้และฐานะทางการเงิน พร้อมยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ DPAINT เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต