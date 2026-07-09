หุ้นฟื้นรับ Sentiment ตปท.บวกจากหุ้นเทคฯโลกฟื้น จับตาศาลรัฐธรรมนูญวันนี้

นักวิเคราะห์ฯ เผยหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีมีโอกาสรีบาวด์ขึ้น หลังเมื่อวานลงแรงจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วิตกสงครามตะวันออกกลางกลับมารุนแรง อย่างไรก็ตามบรรยากาศการลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคฯ เริ่มฟื้นตัว แนะวันนี้จับตาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท แนวรับ 1,570 จุด แนวรับถัดไป 1,550 จุด และแนวต้าน 1,595 1,600 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย [SET.X]กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้มีโอกาสเด้งขึ้น หลังเมื่อวานปรับตัวลงหนักถูกกดดันจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามบรรยากาศการลงทุนโลก หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางกลับมาปะทุความรุนแรง อย่างไรก็ตามท่าทีของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ไม่ได้ส่งสัญญาณทำสงครามเต็มรูปแบบ ทำให้ตลาดผ่อนคลายลงบ้าง
โดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับ ตลาด Nasdaq ปิดเคลื่อนไหวในแดนบวก เป็น Sentiment บวกต่อหุ้นเทคฯ แม้ราคาน้ำมันยังสูงขึ้น ตามสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ซึ่งล่าสุดสหรัฐฯ ยังมีการโจมตีอยู่ โดยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทิศทางราคาน้ำมัน ดัชนีSensex
นอกจากนี้แนะติดตาม ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท วันนี้ ซึ่งมองเป็นกลางหรือเป็นบวก หากผ่านหนุนตลาดรีบาวด์ได้
ประเมินกรอบแนวรับ 1,570 จุด แนวรับถัดไป 1,550 จุด และแนวต้าน 1,595 1,600 จุด