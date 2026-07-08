ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.46-อ่อนค่าทดสอบแนว 33.50-กังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียด

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(8ก.ค.69)อ่อนค่าทดสอบแนว 33.50 ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 33.46 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลง 0.5% เมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.31 บาทต่อดอลลาร์ฯ ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก (Spot gold ร่วงลงหลุดแนว 4,100 ดอลลาร์ฯ ต่อออนซ์) และการอ่อนค่าของสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนหลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า ตกลงหยุดยิงกับอิหร่านยุติลงแล้ว สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 3,225 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 1,826 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.30-33.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตัวเลข CPI และ PPI เดือนมิ.ย. ของจีน และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.